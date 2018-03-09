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Yenimahalle Belediyesi ve Anadolu Böbrek Vakfı ortaklığında “Dünya Böbrek Günü Toplantısı” düzenlendi

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Yenimahalle Belediyesi ve Anadolu Böbrek Vakfı ortaklığında “Dünya Böbrek Günü Toplantısı” düzenlendi
Yenimahalle Belediyesi ve Anadolu Böbrek Vakfı ortaklığında her yıl düzenlenen “Dünya Böbrek Günü Toplantısı”nın on üçüncüsü Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda, “Kadın ve Böbrek Sağlığı” gündemi altında gerçekleştirildi.

Anadolu Böbrek Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ayla San’ın oturum başkanlığında gerçekleşen seminere,Adalet eski bakanı Mahmut Oltan SungurluAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk, Doç Dr. Serpil Müge Değer ve Prof. Dr. Sevim Güllü de katıldı.

Sağlıklı yaşa gücüne güç kat

Konuşmasına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkürlerini sunarak başlayan Anadolu Böbrek Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ayla San, sağlıklı yaşam için yapılması gereken spor, düzenli uyku, dengeli beslenme konuları üzerinde katılımcıları bilgilendirdi. San “Obezite hipertansiyon riskini yüzde 40 oranında arttırmaktadır. Şişman insan sağlıksız insandır. Spor yapın sağlığınıza sağlık katın” dedi.

Kadınlar dahil olsun, değer verilsin ve güçlensin

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk ise bu yıl Dünya Böbrek Günü’nün Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne denk gelmesi sebebiyle kadın ve böbrek sağlığı üzerinde durduklarını ifade etti. Ertürk, “Hedeflerimizden biri,kadınların sosyal yaşama dahil edilmesi, hak ettikleri değeri alması ve güçlü olmalarının sağlanması ” dedi. Kadınlar böbrekler gibi çok çalıştıklarını, üretken ve güçlü olduklarını ifade eden Ertürk “Kadınlar ve böbrekler çok benziyorlar, onlara hak ettikleri değeri vermiyoruz” diye konuştu.

Kadınlar erkeklere nazaran daha şanslı

Kadınlardaki hormonlar hem böbreğin doğal yaşlanma sürecinde hem de böbrek hastalıklarının ilerleme sürecinde koruyucu etkiler gösterdiğini belirten Ertürk, “kadınlar böbrek hastalıklarında erkeklere nazaran biraz daha şanslılar. Ancak, hipertansiyon, aşırı kilolu veya şişman olma ve şeker hastalığı kadınlarda erkelere nazaran biraz daha sık görülmekte” dedi.

Gebeler dikkat

Ertürk gebeleri de uyardı. Gebelik, kalp damar sistemi ve tüm vücut için önemli bir durum olduğunun altını çizen Ertürk “Gebelik tüm vücuda olduğu gibi böbrekler üzerine de büyük bir yük getiriyor. Kadında böbrek hastalığı varsa hem hamile için hem de bebek için risk artıyor” diye konuştu.

Hipertansiyon kadınlarda daha fazla

Prof.Dr.SevimGüllü’de kadın sağlığı ve hipertansiyon hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Hipertansiyon rastlanma sıklığının yüzde 46 ya yükseldiğini belirten Güllü, kan basıncının doğru şekilde ölçülmesinin öneminden bahsetti.

Seminerde halk oyunları grubu TUBİL de sahne aldı. Programda Yenimahalle Belediyesi sağlık ekibi tarafından katılımcıların bel ve vücut kitle indeksi ölçümü, kilo ve boy ölçümü ile kan basıncı ölçümü yapıldı.

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