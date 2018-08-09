Yenimahalle Belediyesi ve Pegem Akademi ortaklığıyla KPSS kampı başlıyor

Yenimahalle Belediyesi ve Pegem Akademi, 7 Ekim’de gerçekleşecek olan Ortaöğretim adaylarının KPSS sınavı ile4 Kasım’da gerçekleştirilecek olan Ön lisans adaylarının KPSS sınavları için düğmeye bastı.

Türkiye’nin en büyük KPSS hazırlık kampı; 31 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Binlerce memur adayı, alanında uzman eğitmenler tarafından genel yetenek ve genel kültür alanlarında hızlandırılmış eğitim programına tabi tutulacak.

Memur adayları bilgilerini güncelleyecek

Yenimahalle Belediyesi’nin 4 gün sürecek olan yaklaşık 40 saatlik eğitim programı ile binlerce memur adayı bilgilerini güncelleyecek.

KPSS’ye girecek tüm adayların katılabileceği ücretsiz eğitim kampında dersler sabah saat 09.00’da başlayıp 18.30’da sona erecek.Kampta, uygulamalı soru çözümleri ile pratik yapacak olan adaylar, sınavda dikkat edilmesi gereken unsurları da öğrenecek.

Hayattan umudunuzu kesmeyin

Tüm adaylara başarılar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Sınavda başarılı olacağınıza inancım tam. Ama her ne olursa olsun hayattan umudunuzu kesmeyin. Umut insan için çok önemli bir değerdir. Mücadeleden kaçmayın. Doğru bildiğinizi söylemekten çekinmeyin. Bu ülkenin sorgulayan, düşünen ve geleceğe aydınlık gözle bakacak insanlara ihtiyacı var” dedi.