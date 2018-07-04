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Yenimahalle Belediyesi, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte artan sinek, böcek ve kötü kokuyu önlemek amacıyla ilçeyi dezenfekte ediyor

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Yenimahalle Belediyesi, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte artan sinek, böcek ve kötü kokuyu önlemek amacıyla ilçeyi dezenfekte ediyor
Temizlik çalışmalarına hız veren ekipler, pazar yerleri, sokaklar ve çöp konteynerlerinin etrafını deterjanlı su ile yıkayıp, ardından ilaçlama çalışması yapıyor.

Hummalı temizlik

Demetevler’den start verilen ve her gün farklı bir mahallede yapılan temizlik çalışmasında sokaklar A’dan Z’ye özel ekipler tarafından köpüklü suyla temizleniyor. Ekipler ayrıca mahallede bulunan tüm çöp konteynerlerini ve pazaryerlerini de özel araç ile yıkayıp ilaçlıyor. Mahalleler yirmi günde bir periyodik olarak aynı titizlikle özel ekipler tarafından elden geçiriliyor.

Öte yandan boş arsaları ve kamu kurum ve kuruluşlarının etrafındaki yabani otlarını da unutmayan ekipler, Yenimahalle'nin çehresini değiştirmek için gece gündüz çalışıyor.

Temizlik imandan gelir

Temizlik imandan gelir diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Temizlik ve hijyenin medeniyetin birinci şartıdır. Temizlik bizim birinci önceliğimiz. Biz yerel yönetim olarak temizlik konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Ancak evlerimize nasıl özen gösteriyorsak yaşadığımız sokağa, mahalleye, şehrimize de aynı özeni göstermeliyiz. Vatandaşımızın sağlıklı alanlarda yaşaması için elbirliğiyle çevrimize duyarlı olmalıyız" diye konuştu. 

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