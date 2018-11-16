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Yenimahalle Belediyesi YENİMEK kursları işaret dili eğitimi veriyor

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Yenimahalle Belediyesi YENİMEK kursları işaret dili eğitimi veriyor
Yenimahalle Belediyesi YENİMEK kursları (Meslek Edindirme ve Hobi Kursları) aracılığı ile ilçe sakinlerinin boş vakitlerini verimli geçirmelerine olanak sağlamaya devam ediyor.

Batıkent Meydan AVM içerisinde bulunan YENİMEK Meydan Kurs Merkezi’nde işaret dili eğitimi alan kursiyerler için “farkındalık sınıfı” açıldı.

Almanca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, bilgisayar, dekoratif ahşap süsleme, etkili ve hızlı okuma, fotoğrafçılık, grafik tasarımı,photoshop, keman, gitar,  ebru, yağlı boya resim gibi birçokbranşta eğitim veren Meydan Kurs Merkezinde, işitme engelli bireylerin hayatta karşılaştıkları zorlukların en aza indirgenmesi ve toplumda işaret dili bilen insan sayısının arttırılması amacıyla farkındalık sınıfı oluşturuldu. 120 saatlik A1 seviyesinde verilen işaret dili eğitimi sonrasında başarılı olan kursiyerler, temel seviye belgesi alarak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olacak.

“Hayatın her alanında işaret dili şart”

İşitme engelli bireylerin, hayatın her alanında işaret dilini bilen insan sayısının azlığından ötürü sıkıntılar yaşadığının altını çizen Meydan Kurs Merkezi İşaret Dili Eğitmeni Gamze Arslankoç, “İşitme engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukları gidermek adına kurs merkezimizdeoluşturulan farkındalık sınıfında toplumun her kesiminden insanımız eğitim alıyor. Emekli, çalışan, öğrenci, ev hanımı her konumdan ve meslekten 165 öğrencimiz var. Amacımız insanlarda işaret dili zorunluluğunun farkındalığını yaratarak, bu dili bilen insan sayısını arttırmak.” şeklinde konuştu.

“YENİMEK ilçede çok şeyi değiştirdi”

Yenimahalle’de ilçe sakinlerinin huzuru ve mutluluğu için birçok projeye imza atıldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar   “İlçe genelinde YENİMEK merkezleri açarak vatandaşların boş zamanlarını dolu geçirmelerini ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Vatandaşların bu merkezlere göstermiş olduğu yoğun ilgi belli ediyor ki YENİMEK ilçede çok şeyi değiştirdi. İlçemizde ne yapıyorsak Yenimahallelinin huzuru ve mutluluğu için yapıyoruz” dedi.

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