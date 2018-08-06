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Yenimahalle Belediyesi YENİMEK kurslarında yeni kayıt dönemi 13 Ağustos’ta başlıyor

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Yenimahalle Belediyesi YENİMEK kurslarında yeni kayıt dönemi 13 Ağustos’ta başlıyor
Yenimahallelilere meslek ve hobi eğitimi veren Yenimahalle Belediyesi YENİMEK kurslarında yeni kayıt dönemi 13 Ağustos’ta başlıyor.

YENİMEK’te eğitimler 17 Eylül’de start alıyor

2009 yılında 6 kurs merkezi ve 45 branşla eğitim hayatına başlayan YENİMEK’lerde bu yıl 16 kurs merkezinde, 110 branşta, 300’e yakın uzman eğitmen tarafından 25 bine yakın kursiyer, 17 Eylül’de ders başı yapacak.

110 branşta eğitim verecek

YENİMEK, el sanatları, ahşap teknolojisi, kuyumculuk teknolojisi, müzik ve gösteri sanatları, seramik ve cam teknolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi, hasta ve yaşlı hizmetleri, giyim üretim teknolojisi, güzellik ve saç bakımı hizmetleri, muhasebe ve finansman, sanat ve tasarım, bilişim teknolojileri, dil eğitim, kişisel gelişim ve eğitim, grafik ve fotoğraf, aile ve tüketici bilimleri, spor, okuma yazma, aile ve tüketici bilimleri, bahçecilik, yiyecek içecek hizmetleri, radyo televizyon ve konservatuara hazırlık kursları adı altında toplam 16 kurs merkeziyle 110 branşta eğitim verecek.

Yenimahallelilerin yoğun ilgi gösterdiği kursların kayıtları 14 Eylül’de son bulacak.

Başkan Yaşar’dan kurslara davet

Yenimahallelileri kurslara davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kurslarımıza katılarak meslek edinen ve aile bütçelerine katkı sağlayan kursiyerlerimiz var. YENİMEK’e çok önem veriyoruz. YENİMEK sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Daha da önemlisi bu kurslar insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor, birlik ve beraberliği sağlıyor” dedi.

YENİMEK kurslarına katılmak isteyen tüm Yenimahalleliler 3440898/6474 numaralı telefonu arayarak ya da ikametlerine en yakın kurs merkezine giderek kayıt yaptırabilecek.

Yeni kurs merkezleri geliyor

Bu yıl 16 kurs merkeziyle hizmet veren YENİMEK, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Çamlıca Kurs Merkezi, Karşıyaka, Ata, Serhat, Barıştepe Kültür Merkezleri ve Yakacık Köy Konağı içinde açılacak olan kurs merkezleri ile eğitime büyüyerek devam edecek.

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