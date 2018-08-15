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Yenimahalle Belediyesi Zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi denetimleri sıkılaştırdı

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Yenimahalle Belediyesi Zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi denetimleri sıkılaştırdı
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri vatandaşların güvenli bir bayram geçirebilmesi için seferber oldu.

Yenimahalle genelinde bayram hazırlıkları tam gaz devam ederken zabıta ekipleri de tatlı, börek, şeker ve lokum imalathanelerini mercek altına aldı.

Bayramların vazgeçilmez ikramları vitrinlerdeki yerlerini alırken Yenimahallelilerin hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri satın almaları için belediye zabıtası, yoğun mesai harcıyor. İmalathaneleri titizlikle denetleyen ve hiçbir ayrıntıyı atlamayan ekipler, kimi işyerleri hakkında tutanak tutup işlem başlatırken kimi işyerlerini de hijyen kurallarına uyduğu için tebrik etti.

Tatlı ve şeker imalathanelerine çat kapı

Denetimler, Özankara Toptancılar Sitesi’nden başladı. Şeker, lokum ve baklava, börek imalatı yapan firmaların pişirme, kesim, soğutma, paketleme bölümlerini tek tek gezen ekipler, kullanılan maddelerin son kullanma tarihlerine, ortamın hijyen kurallarına uygunluğuna, çalışanların iş kıyafetlerine ve hijyen belgelerine tek tek baktı.

İlçede halk sağlığını tehdit edecek hiçbir gıda maddesinin üretim ve satışına müsamaha göstermeme kararlılığında olan belediye ekipleri, bayram öncesi artan talebi karşılama uğruna sağlıksız şartlarda imalat yapılmasının önüne geçmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

“Herkes işini düzgün yapsın”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemizde olumsuz durumlarla karşılaşmak elbette istemiyoruz. Ancak bayramlarda artan gıda tüketimleri esnasında zaman zaman olumsuzluklara rastlıyoruz. Bu kapsamda yıl boyunca düzenli olarak yürüttüğümüz rutin denetimlere bu dönem arttırarak devam ediyoruz. Herkes işini düzgün yapacak, kimsenin halkın sağlığıyla oynamasına müsaade etmeyiz” dedi.

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