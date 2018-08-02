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Yenimahalle Belediyesi Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, yaz lezzeti dondurmayı mercek altına aldı

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Yenimahalle Belediyesi Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, yaz lezzeti dondurmayı mercek altına aldı
Yenimahalle Belediyesi Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, yaz sıcaklarının artması sonucu tüketiminde büyük artış yaşanan dondurma ve buna bağlı pastane, imalat yerlerinde denetim yaptı.

Yenimahalle Belediyesi ilçedeki miniklerin vazgeçilmez yaz lezzeti dondurmayı mercek altına aldı. 

Rengarenk, çeşit çeşit aromalarıyla pastane vitrinleri süsleyen dondurma yaz kabusu olmasın diye yoğun mesai yapan ekipler, vatandaşların sağlıksız ve hijyenden uzak gıda ürünlerini tüketmelerini engellemek amacıyla pastane ve imalathaneleri didik didik etti.

Hijyen imalathanelerin olmazsa olmazı

Hijyenden uzak, sağlıksız üretim yapan işyerleri hakkında cezai işlem uygulayan belediye ekipleri, iş yerlerinde bulunması gereken evrak ve belgelerin kontrolünü de ihmal etmedi. Özellikle çocuklar tarafından çok tüketilen bir gıda ürünü olması dolayısıyla, dondurma üretim yerlerin de temizliğin olmazsa olmaz bir husus olduğunu belirten ekipler, pastanelerde ve dondurma satış yerlerinde bone, eldiven, iş gömleği gibi hijyen için gerekli gereçlerin kullanılması zorunluluğunu iş yeri sahiplerine bildirdi. Temizlik kurallarına uyan iş yerlerine de gösterdikleri özveriden ötürü teşekkür eden ekipler, iş yeri sahiplerine hayırlı kazançlar diledi.

“Yenimahallelinin sağlığı için denetimler devam edecek”

Vatandaşların sağlığı için yapılan bu denetimlerin artarak devam edeceğini ifade eden Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar” Çocuklarımızın yediği yiyeceklerin sağlıklı ve hijyen kurallarına uyan mekanlarda üretilmesi için bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Vatandaşın sağlığı bizim önem verdiğimiz hususlardan biridir. Yapılan bu denetimler hem iş yerlerinin güvenilirliği hem de toplum sağlığı açısından üstünde durulması gereken bir konudur. Bu nedenle yaptığımız denetim çalışmaları sürekli olarak devam edecektir” dedi.

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