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Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı YENİMEK (Meslek Edindirme ve Hobi Kursları), hayatlarında ilk defa sinema deneyimi yaşayacak 60 kursiyeri sinemada buluşturdu

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Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı YENİMEK (Meslek Edindirme ve Hobi Kursları), hayatlarında ilk defa sinema deneyimi yaşayacak 60 kursiyeri sinemada buluşturdu
Kursiyerler bir baba ile oğul hikayesinin anlatıldığı, Bora Egemen’in yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi’nin oynadığı yeni vizyona giren “Hadi Be Oğlum” filmini büyük keyifle izledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın eşi Azize Yaşar’ın da katılımıyla Podium AVM’de gerçekleştirilen sinema etkinliğine Karşıyaka ve Avcılar kursiyerleri katıldı. Patlamış mısır eşliğinde filmi seyreden Yenimahalleli kursiyerler, filmin duygusal sahnelerinde gözyaşlarını tutamadılar.

”Kendimize çok şey katıyoruz”

58 yaşında ilk kez sinemaya gitmeye fırsat bulabildiğini ifade eden Emine Teyze “Bu yaşa kadar çocukların ve evin bakımıyla ilgilenmekten sinemaya gidemedim. Belediyenin düzenlediği bu kurslar sayesinde kendimize çok şey katıyoruz” dedi.

YENİMEK kurslarında hayat var

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, eğitimli, bilinçli ve sosyal hayata katılım gösteren bireyler yetiştirmek amacıyla kurulan ve ücretsiz hizmet veren YENİMEK kurslarının gezi ve etkinliklerine devam edeceği müjdesini verdi. Yaşar, “YENİMEK kurslarımız sadece mesleki eğitim ve hobi merkezi değil aynı zamanda sosyalleşme ve dayanışma merkezleri görevi de üstleniyor” dedi.

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