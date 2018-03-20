Yenimahalle Belediyesi’nin 13 yaşındaki altın kulacı Merve Tuncel yine göğüsleri kabarttı

Çocuk yaşında milli takıma girmeye hak kazanan Tuncel, 4 yaşından beri emek verdiği yüzmede rekor üstüne rekor kırıyor.

14- 18 Mart tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Türkiye’nin en prestijli yarışmasında iki ayrı dalda Türkiye Şampiyonu ve Türkiye rekortmeni olan başarılı sporcu, ülkemizi ve Yenimahalle’yi Comen Cup ’ta temsil edecek.

Tuncel Türk Milli Takımı’nda

Türkiye Turkcell Uzun Kulvar 13 Yaş Bayan,13 Yaş - 14 Yaş Erkek Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası ve 13 Yaş Bayan Milli Takım Seçme Müsabakaları yapıldı. Türkiye’nin en prestijli yarışması olarak anılan şampiyonada Yenimahalle’nin adı altın harflerle yazıldı.

8 yıldır Yenimahalle Belediyesi bünyesinde eğitim almaya devam eden ve dereceleriyle yürek hoplatan Tuncel, antrenörleri Yiğit Yüreğir ve Erhan Bulut ile birlikte gittiği İstanbul’dan da başı dik döndü. Yarışmaya katılan 450 yüzücü arasından sıyrılan Tuncel, Türk Milli Takımına girmeye hak kazandı.

Tuncel’den Türkiye rekoru

Şampiyonada 50-100-200 metre Kelebek Türkiye Şampiyonu ve 400-800 metre Serbest Türkiye Şampiyonu olan Tuncel; 200 metre serbestte Türkiye 2’incisi, 100 metre serbestte Türkiye 3’üncüsü ve 200 metre karışık ile 50 metre serbestte de Türkiye 4’üncüsü oldu.

200 metre kelebekte 2.16.90 derecesiyle şov yapan Tuncel 13 Yaş Bayanlar Türkiye yeni rekortmeni oldu.

Tuncel, şampiyonada gösterdiği başarı ve dereceleriyle COMEN CUP’a katılmaya da hak kazandı.