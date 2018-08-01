Yenimahalle Belediyesi'nin açtığı futbol yaz okulu devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi'nin ilçe genelinde açtığı futbol yaz okulları ile çocukların ve gençlerin yazı dolu dolu geçiyor. 7-14 yaş arası 500’e yakın çocuğun ücretsiz olarak futbol eğitimi aldığı yaz okulları, Haziran ayında başladı.

Ağustos ayının son haftasına kadar devam edecek olan Futbol yaz okulunda çocuklar hem yeteneklerinin keşfediyor hem de eğlenceli bir yaz geçiriyor. Batıkent semt sahası, Yenimahalle Hasan Doğan Spor Tesisleri, Şentepe semt sahasında gerçekleştirilen yaz okulunda Yenimahalle’nin minik yıldızları, alanında uzman antrenörlerden futbol eğitimi alıyor.

Yetenek avcılarının gözü Yenimahalle’nin üstünde

İlçenin üç farklı noktasında gerçekleştirilen futbol yaz okullarında Ankara’nın birçok kulübünden gelen yetenek avcıları minik yıldız adaylarını dikkatle gözlemliyor. Ankara’nın köklü spor kulüplerinden Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Hacettepe’nin gözlemci ekipleri gözüne kestirdikleri yetenekli oyuncular hakkında Yenimahalle Belediyesi Spor antrenörleriyle temasta bulunuyor. Yaz okullarında başarılı olan yetenekli çocuklar, Yenimahalle Belediyesi Spor kulübünde lisanslı sporcu olarak spor hayatlarına başlayacak.

“Çocuklarımızın bedensel ve ruhsal gelişimi bizim için çok önemli”

Sporun bireylerde bedensel ve ruhsal gelişiminde büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar” Yenimahalle’nin hemen hemen her bölgesinde gençlerimizin ve çocuklarımızın yaz aylarını evlerinde hapsolmuş bir şekilde geçirmemesi için spor merkezleri, yüzme havuzları açmış durumdayız. Çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemlidir. Onların bedensel ve kişisel gelişimleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.