  • BIST 96.779
  • Altın 193,743
  • Dolar 4,9258
  • Euro 5,7539
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 31 °C

Yenimahalle Belediyesi'nin açtığı futbol yaz okulu devam ediyor

»
Yenimahalle Belediyesi'nin açtığı futbol yaz okulu devam ediyor
Yenimahalle Belediyesi'nin ilçe genelinde açtığı futbol yaz okulları ile çocukların ve gençlerin yazı dolu dolu geçiyor. 7-14 yaş arası 500’e yakın çocuğun ücretsiz olarak futbol eğitimi aldığı yaz okulları, Haziran ayında başladı.

Ağustos ayının son haftasına kadar devam edecek olan Futbol yaz okulunda çocuklar hem yeteneklerinin keşfediyor hem de eğlenceli bir yaz geçiriyor. Batıkent semt sahası, Yenimahalle Hasan Doğan Spor Tesisleri, Şentepe semt sahasında gerçekleştirilen yaz okulunda Yenimahalle’nin minik yıldızları, alanında uzman antrenörlerden futbol eğitimi alıyor.

Yetenek avcılarının gözü Yenimahalle’nin üstünde

İlçenin üç farklı noktasında gerçekleştirilen futbol yaz okullarında Ankara’nın birçok kulübünden gelen yetenek avcıları minik yıldız adaylarını dikkatle gözlemliyor. Ankara’nın köklü spor kulüplerinden Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Hacettepe’nin gözlemci ekipleri gözüne kestirdikleri yetenekli oyuncular hakkında Yenimahalle Belediyesi Spor antrenörleriyle temasta bulunuyor. Yaz okullarında başarılı olan yetenekli çocuklar, Yenimahalle Belediyesi Spor kulübünde lisanslı sporcu olarak spor hayatlarına başlayacak.

“Çocuklarımızın bedensel ve ruhsal gelişimi bizim için çok önemli”

Sporun bireylerde bedensel ve ruhsal gelişiminde büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar” Yenimahalle’nin hemen hemen her bölgesinde gençlerimizin ve çocuklarımızın yaz aylarını evlerinde hapsolmuş bir şekilde geçirmemesi için spor merkezleri, yüzme havuzları açmış durumdayız. Çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemlidir. Onların bedensel ve kişisel gelişimleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi, OSTİM’e Gündüz Bakım Evi yapacak26 Temmuz 2018 Perşembe 11:14
  • Yenimahalle Belediyespor, sözleşme imzaladığı isimlerle transfer sezonuna damga vurdu25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:00
  • Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi, Nevşehir gezisi düzenledi25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:59
  • YENİMEK Avcılar Kurs Merkezi yaz okullarında LÖSEV semineri düzenlendi24 Temmuz 2018 Salı 11:33
  • YENİMEK Yaz Okulları'na yoğun ilgi23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:27
  • Yenimahalle Belediyesi, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nde sona yaklaştı20 Temmuz 2018 Cuma 10:51
  • Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği sünnet şöleni hazırlıkları devam ediyor19 Temmuz 2018 Perşembe 10:27
  • Fethi Yaşar, Hal esnafıyla buluştu18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:05
  • Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Merve Tuncel, Turkcell 13 yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Yıldız - Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım Seçmesi’nde derece yaptı18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:04
  • 15 Temmuz etkinliklerine Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü damga vurdu17 Temmuz 2018 Salı 11:18
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim