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Yenimahalle Belediyesi’nin alt yapı ve yapı malzemeleri üretimi çalışmaları kapsamında 2018 yılı sonuna kadar hedeflediği rakamlar açıklandı

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Yenimahalle Belediyesi’nin alt yapı ve yapı malzemeleri üretimi çalışmaları kapsamında 2018 yılı sonuna kadar hedeflediği rakamlar açıklandı
Çalışmalar kapsamında Yenimahalle’yi adeta baştan yaratan Yenimahalle ekipleri, 85 bin ton asfalt dökecek, 60 bin metre yeni bordür yapacak ve zarar gören bordürlerin onarımı gerçekleştirecek.

İlçeye 200 bin metrekare yeni yol

Ayrıca vatandaşların kolayca gidecekleri yere ulaşabilmesi için200 bin metrekare yol da açacak olan Yenimahalle Belediyesi,  70 bin metrekare tretuvar yapımı, 200 bin metreküp malzemeli bakım, 400 bin metreküp hafriyat alımı ve 400 bin metrekareye varan alan düzenleme çalışmalarıyla da ilçedeki eksiklileri bir bir tamamlayacak.

Üretime hız kesmeden devam ediyorlar

Aynı istikrarı yapı malzemeleri üretiminde de sürdüren belediye, seri bir şekilde kendi taşını kendi üretiyor. Ekipler, 2018 yılı boyunca toplamda 7 bin 500 metreküp beton, 65 bin metre bordür ve 70 bin metrekare kilittaşı üretecek.

“Kaldırımsız, asfaltsız sokağımız kalmayacak”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’yi herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe haline getirebilmek için bölgemizdeki eksiklikleri tespit ediyor ve ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yenimahalle’de kaldırımsız, asfaltsız sokağımız kalmayacak. Vatandaşımız evine ayağı çamura değmeden girecek. Bozulan, tahribata uğrayan tüm yol ve kaldırımlarımızı da tamir ediyoruz” dedi.

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