Yenimahalle Belediyesi’nin, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü nedeniyle düzenlediği “Dur Yolcu” programında Çanakkale şehitleri anıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Çanakkale Savaşı’nın sıradan bir muharebe olmadığını belirterek, “Milletlerin tarihlerinde kaderlerini değiştiren büyük olaylar vardır.

Tarihimizin en şerefli sayfalarından ve kaderimizi belirleyen olaylardan en önemlisi Çanakkale Zaferi ’dir. Çanakkale sadece muhabere alanındaki bir kahramanlığı değil, tarih sayfalarından tamamen silinmek istenen bir ulusun tekrar diriliş destanıdır. Çanakkale’de var olma mücadelesi veren ecdadımız sayesinde Kurtuluş Savaşı’nın fitili ateşlenmiştir. Çanakkale’de zafer kazanılmasaydı muhtemelen Kurtuluş Savaşı için ilk adım atılmamış ve bugün bir Türkiye Cumhuriyeti’nden bahsedemeyecektik.

Kahramanlık türküleri söylendi

Türküğ Müzik ve Dans Topluluğu, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde muhteşem bir geceye imza attı. Programa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Başar Bal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sunuculuğunu Abdullah Gündüz'ün yaptığı konser, sanat yönetmeni Mustafa Acar’ın yönetiminde Çanakkale Zaferi’ne özel "Dur Yolcu" adı altında sunuldu. Türklerin Manas Destanı’ndan alınan ve kahramanlığı ön plana çıkaran Kırkyigit adlı eserin seslendirildiği programda, Türk dünyasından, farklı lehçe ve dillerde seslendirilen türküler ve şiirler seyircilere duygu dolu anlar yaşattı. Türk dünyasına ait yöresel sazların da renk kattığı geceye dansçılar da eşlik etti.

“Çanakkale Zaferi memleket sevdasının zaferidir”

Başkan Yaşar, “Çanakkale Zaferi azmin, memleket sevdasının, bağımsızlık aşkının zaferi olarak tarihe yazılmıştır. Bugün kendi öz vatanımızda nefes almamızı, özgürce yaşamamızı sağlayan tüm Çanakkale şehitlerimizi, bağımsızlığımızı bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için toprağa düşmüş olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.