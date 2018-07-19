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Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği sünnet şöleni hazırlıkları devam ediyor

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Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği sünnet şöleni hazırlıkları devam ediyor
Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni hazırlıkları devam ediyor. 700’ den fazla Yenimahalleli çocuğu sünnet ettiren Yenimahalle Belediyesi, çocukların sünnet kıyafetlerini de unutmadı.

Yenimahalle Belediyesi Hasan Doğan Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen sünnet kıyafeti dağıtımında, miniklerin 29 Temmuz’da Yakacık’ta düzenlenecek olan sünnet şöleni için ihtiyaç olan sünnet kıyafetleri ve hediyeler 758 aileye dağıtıldı. 2 – 12 yaş arası yüzlerce çocuğun sünnet törenini yapan ve dar gelirli ailelere destek vererek erkekliğe ilk adımda aileleri yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediyesi, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Başkan Yaşar minikleri yalnız bırakmadı

Sünnet kıyafeti dağıtımı sırasında minik Yenimahallelileri yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, pelerin, maşallah, papyon, kuşak, yelek, pantolon, gömlek, şapka, asa, ayakkabı ve oyuncak arabadan oluşan sünnet hediyelerini çocuklara teslim etti.

Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak, iyi günde kötü günde,  Yenimahalleli ailelerin yanında olmaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Yaşar, “Çocuklarımızın erkekliğe ilk adımı atmalarında ailelerine destek olarak sünnet şölenlerini gerçekleştiriyoruz. Törene katılan bütün ailelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.Gerçekleştireceğimiz sünnet şenliği için ihtiyaçları olan sünnet kıyafetlerini ve hediyeleri dağıtmaktan mutluluk duyuyorum. Yenimahallelilerin mutluluğu ve huzuru bizim için her zaman ön plandadır. Belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.

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