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Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği Sünnet Şöleni Yakacık Mesire Alanı’nda gerçekleştirildi

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Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği Sünnet Şöleni Yakacık Mesire Alanı’nda gerçekleştirildi
Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel olarak düzenlediği Sünnet Şöleni Yakacık Mesire Alanı’nda gerçekleştirildi.

760 Yenimahalleli çocuğun sünnet kesim işlemini ücretsiz olarak yapan Yenimahalle Belediyesi, çocuklar için coşku dolu sünnet töreni düzenledi.

2018 sünnet şölenine Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal, CHP Yenimahalle ilçe Başkanı Ferudun Güngör, CHP ilçe yöneticileri ve çok sayıda Belediye Meclis Üyesi katıldı. 

Çocukların mutluluğu için her şey düşünüldü

Yakacık Mesire Alanı’nda gerçekleşen ve TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun Adıyaman yöresine ait halk oyunu gösterisi ile başlayan büyük sünnet şöleninde, belediye ekipleri tarafından dağıtılan yemekler ve içecekler huzur dolu sofralarda yenildi. İkram edilen yemekleri yiyen çocuklar sonrasında kendileri için kurulan şişme oyun alanında gönüllerince eğlendi.

Hazırlanan zıplama alanı, dart müsabaka bölümü ve kaydırak alanın da arkadaşlarıyla oyun oynayarak günün tadını çıkaran minikler, sahne alan yıldız sanatçıların şarkıları ile aileleriyle birlikte Ankara oyun havaları ve halaylar eşliğinde dans ettiler. Şölen alanında dağıtılan pamuk şeker ve horozlu şekerleri almak için uzun kuyruklar oluşturan minik Yenimahalleliler, palyaçoların düzenlediği animasyon ve oyun aktiviteleri ile günü dolu dolu yaşadı.

Sünnet şöleninde yıldız yağmuru

Şölen alanına kurulan sahne de usta sanatçılar Aysel Yakupoğlu, Evren Çelik, Ersin Perçin ve Coşkun Koyuncu Türk halk ve sanat müziği eserlerini Yenimahallelilerin büyük beğenisi toplayarak seslendirdi.Sanatçılar seslendirdikleri eserlerle ailelere ve çocuklara muhteşem bir gün yaşattı. Slow şarkılar eşliğinde duygusal anlar yaşayan Yenimahalleliler, sonrasında çekilen halaylarla birlik ve beraberlik içerisinde coşku dolu bir gün geçirdi. Yenimahalle Belediyesi 2018 Sünnet Şöleni, sahneye çıkan sünnet çocuklarının hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen sünnet şöleninde konuşma yapan Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal “Yenimahalleli yavrularımızla bir arada olmaktan ve onların sünnet törenini yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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