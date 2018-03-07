Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz tiyatro akşamlarında, Usta Tiyatrocu Enis Fosforoğlu Yenimahallelilerle buluştu

Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz tiyatro akşamları tam gaz devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında; Usta Tiyatrocu Enis Fosforoğlu “Seyirciyle tek kişilik laflama” olarak nitelediği oyunu “İyi Misin” ile Yenimahallelilerle buluştu.

Fosforoğlu, kendisinin yazıp oynadığı oyunda yaşadıklarımızı, yaşayamadıklarımızı ve hayata ilişkin ince detayları seyirciye aktarırken, kimi zaman güldürüp kimi zaman hüzünlendirdi.

Günümüz olaylarına inceden bir dokunuş

Fosforoğlu kendisinin yazıp sahne aldığı oyununda, günümüzün değişen yaşam koşullarını, güncel olayları, izleyicilerle diyalog kurarak anlattı.

Salonu dolduran tiyatro severlerin çok beğendiği tek kişilik oyun, sık sık alkışlarla kesildi.

Fosforoğlu, müfredattan Atatürk'ün çıkarılmasını ince nüktelerle eleştirirken bir öğretmeni ile karşılaşmasını ve onun kendisine 'Atatürk'e bu nankörlüğü edenler bana neler yapmaz? dediğini anlattı. Oyununda Türkiye'de son zamanda her alanda yaşanan yozlaşmaya dikkat çeken Fosforoğlu, Türkçe'nin yeni nesil tarafından doğru kullanılmadığından da yakındı. Cep telefonu ve boşa kullanılan teknolojinin yanı sıra çarpık yapılaşma da Fosforoğlu’nun oyunundan nasibini aldı.

Yenimahalleliyim

Yenimahalleli olduğunu, Yenimahalle’de duraklarda otobüs beklediğini ve Yenimahalle’den kız aldığını ifade eden Fosforoğlu, Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a sanata ve sanatçıya verdiği destek için, Yenimahalle seyircisine de katılımı için teşekkür etti.