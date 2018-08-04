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Yenimahalle Belediyesi'nin “HalkKart”ını 99 bin kişi kullanıyor

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Yenimahalle Belediyesi'nin “HalkKart”ını 99 bin kişi kullanıyor
Yenimahalle’nin ekonomisini canlandırmak ve vatandaşın indirimli olarak alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla Yenimahalle Belediyesi tarafından 2016 yılında hizmete sunulan “HalkKart” 99 bin kişinin cebinde yerini aldı.

Yenimahalle sınırları içerisinde yaşayanların hastaneden markete, eğitimden akaryakıta, kırtasiyeden kuaföre kadar birçok alanda indirimlerden faydalanmalarını sağlayan HalkKart ile Yenimahalleliler toplamda 14 milyon 849 bin 608 TL alışveriş yaptı.

561 firmadan indirimli alışveriş yaptılar

HalkKart kullanımının çoğalmasıyla birlikte vatandaşlara indirimli alışveriş yapma imkanı sağlamak isteyen üye işyeri sayısı ise 561’e çıktı.

Bu sayede 561 firma ile anlaşma sağlayan Yenimahalle Belediyesi, hem vatandaşın kesesini rahatlattı hem de Yenimahalle ekonomisini canlandırdı.

“HalkKart’ı kullanmayan kalmayacak”

HalkKart’ın tüketicinin ve satıcının yararına olduğunu vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Amacımız Yenimahalle halkının ekonomisine katkıda bulunmak ve esnafa yarar sağlamak. HalkKart tüketicinin de satıcının da yararına olan bir karttır. İnşallah ileriki dönemlerde Yenimahalle’de HalkKart’ı kullanmayan kalmayacak. HalkKart bir banka kartı değil, bankacılık işlemi yapılamaz. Sadece Yenimahalleli olduğunun kanıtıdır ve bu kartı gören esnaf indirim yapar. Yenimahalle’yi seven, bütçesini düşünen ve ilçe ekonomisinin canlanmasını isteyen tüm yurttaşlarımızın kullanmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

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