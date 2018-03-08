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Yenimahalle Belediyesi’nin İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri’nde günler dolu dolu geçiyor

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Yenimahalle Belediyesi’nin İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri’nde günler dolu dolu geçiyor
Yenimahalle Belediyesi’nin 50 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak hizmete sunduğu İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri’nde günler dolu dolu geçiyor.

İkinci baharını yaşayanların hayatına anlam katmaya devam eden Yenimahalle Belediyesi, emeklilerin uğrak yeri olan, yeni dostluk ve arkadaşlıkların kurulduğu Gazi Mahallesi, Karşıyaka, Şentepe, Yenimahalle Merkez ve Meydan Yaşlı Dayanışma Merkezleri’nde 3 bine yakın üyesine kesintisiz hizmet veriyor.

Etkinliklerin ardı arkası kesilmiyor

Hizmete girdiği günden bu yana müdavimlerinin hayatlarını renklendiren İkinci Baharlarda kimi zaman eğitim seminerleri, kimi zaman kültür gezileri, kimi zaman piknikler, kimi zaman da tiyatro, drama etkinlikleri düzenleniyor.

Hemen her gün ayrı bir etkinlikle üyelerine keyifli bir sosyal yaşam sunan merkezlerde son olarak sinema keyfi yaşandı.

Sinemayı üyelerinin ayağına getiren Yenimahalle Belediyesi 5 ayrı merkezde hafta boyu “Senin Hikayen”, “Babam ve Oğlum”, “Vizontele:Tuuba”, “Beyaz Melek” ve “Unutursam Fısılda” filmlerinin gösterimini yaptı.

Yenimahalle’nin kaynaklarının Yenimahalleliler için kullanıldığını söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bu ülkeye hizmet etmiş, emek vermiş emeklilerimizin evlerinde oturmalarını ya da kahve köşelerinde vakit öldürmelerini istemiyoruz. Bu tesislerimizde, nezih ortamlarda yeni arkadaşlıklar kuruyor, yurttaşlarımız sosyal hayata katılıyor ve belediyemizin imkanlarından faydalanıyorlar” dedi.

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