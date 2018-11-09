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Yenimahalle Belediyesi’nin Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde eğitim gören çocuklar Ata’nın huzuruna çıktı

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Yenimahalle Belediyesi’nin Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde eğitim gören çocuklar Ata’nın huzuruna çıktı
Yenimahalle Belediyesi, kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim alan yüzlerce Yenimahalleli çocuğu 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü kapsamında Anıtkabir’e götürdü.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80’inci yılı kapsamında, Yenimahalle Belediyesi’nin Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde eğitim gören çocuklar Ata’nın huzuruna çıktı.

Meraklı bakışlar eşliğinde Aslanlı Yolu geçerek Atatürk ve kazanılan zaferler hakkında bilgi alan çocuklar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Atatürk’ün özel eşyalarının sergilendiği kısmı hayranlıkla gezen çocuklar Çanakkale Zaferi’nin canlandırıldığı bölümü heyecanla izlediler.

Gençlik  de  Anıtkabir’de

Yenimahalle Belediyesi tarafından gençlerin ve çocukların çağdaş ve kaliteli bir eğitim eşliğinde boş zamanlarını dolu dolu geçirmesi amaçlanarak Demetevler bölgesine 2017 yılında kazandırılan Şehit Mehmet Uygun Gençlik Merkezi’nde eğitim gören 7-14 yaş arası 35 öğrenci, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Anıtkabiri ziyaret etti.

23 farklı branşta eğitim veren merkezde Yenimahalleli çocuklar müzik, resim, drama, tiyatro, bilgisayar gibi birçok alanda eğitim alıyor. Merkeze bağlı eğitmenler eşliğinde yapılan gezide çocuklar, Atatürk’ün hayatı ve kullandığı özel eşyaları hakkında bilgi sahibi olurken, kazanılan zaferleri müzede hazırlanmış olan canlandırmalar eşliğinde öğrendi.

Gençlerimiz Atatürk sevgisiyle büyüsün istiyoruz

Yenimahalle’de gençlerin ve çocukların çağdaş ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalıştıklarını söyleyen Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günde beri gerek kurmuş olduğumuz kreşler ve gündüz bakım evleri gerekse etüt ve kültür merkezleri ile gençlerimizin bütün eğitim hayatlarını etkileyecek projeler üretmiş bulunuyoruz. Bu merkezlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine ve düşüncelerine sahip gençler yetiştirmek temel hedefimizdir. Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için Atatürk sevgisine sahip, onun ilkelerini kendine hedef edinen gençler yetiştirerek, çağdaş yarınlarda var olmayı amaçlıyoruz” dedi.

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