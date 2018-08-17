Yenimahalle Belediyesi’nin "Kurbanlık Yakalama Timi" bayram boyunca mesai yaparak Yenimahalle halkına hizmet verecek

Yenimahalle Belediyesi’nin Kurbanlık Yakalama Timi her yıl olduğu gibi yine görev başında.

Her bayram kameralara yansıyan kurbanlıklar ve sahipleri arasındaki amansız kovalamacanın yaşanmaması için Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Kurbanlık Yakalama Timi" bayram boyunca mesai yaparak Yenimahalle halkına hizmet verecek.

Kurban Bayramı’nda sahiplerinin elinden kaçarak caddelerde başıboş dolaşan ve çevreye tehlike saçan kurbanlıkları yakalamak için kurulan 3 kişilik ekip, bayram boyunca firar olaylarına karşı teyakkuzda olacak.

Kargaşa ve istenmeyen görüntülere son

Veteriner kontrolündeki ilaçlarla kaçan hayvanları uyuşturarak yakalayacak ve sahiplerine teslim edecek olan tim, kaçan hayvanların neden olduğu kargaşanın ve istenmeyen görüntülerin önüne geçecek. Aynı zamanda kaçan kurbanlıkların yakalanması sırasında yaralanan hayvanların tedavileri de belediye veterinerlerince anında yapılacak.

Özel olarak eğitim gören ekipler, günlük tatbikatlarını da düzenli olarak gerçekleştiriyor. Kondisyon çalışması yapan ve kement atma ile atış talimlerinde bulunan tim, kaçak kurbanlıklara geçit vermeyecek. Ekipler, Zabıta Müdürlüğü’ne müracaat eden veya 3150458- 3972474 numaralı telefonları arayarak destek isteyen vatandaşların yardımına koşacak.