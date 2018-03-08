  • BIST 116.567
  • Altın 162,494
  • Dolar 3,8228
  • Euro 4,7122
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C

Yenimahalle Belediyesi’nin Meslek Edindirme ve Hobi Kursları'nı tamamlayan 80 kursiyer kep attı

»
Yenimahalle Belediyesi’nin Meslek Edindirme ve Hobi Kursları'nı tamamlayan 80 kursiyer kep attı
Yenimahalle Belediyesi’nin Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde düzenlenen okuma-yazma kurslarında mezuniyet sevinci yaşandı.

Kursu başarıyla tamamlayan 80 kursiyer Podıum AVM’de düzenlenen törenle kep attı.

Büyük bir azimle eğitime katılan ve öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha gözler önüne seren kadınların heyecanına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar ile CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve yönetimi de ortak oldu.

Yaşar, YENİMEK mezunlarına diplomalarını dağıttı

Yenimahalle Belediyesi tarafından ilk olarak 2009 yılında Avcılar Mahallesi’nde açılan ve bugün sayısı 7’ye ulaşan okuma yazma kurslarında bini aşkın Yenimahalleli okuma yazma öğrendi.

Yanlarında okuma yazma bilen biri olmadan sokağa çıkamayan, hastaneye gidemeyen kadınlar belediyenin kurslarında okuma yazma öğrenerek hayatlarında yeni bir başlangıç yaptı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,kurslardan bu dönem mezun olmayı hak eden 79’u kadın 1’i erkek 80 kursiyere diplomalarını düzenlenen törenle dağıttı. Başkan Yaşar’ın elinden tek tek diplomalarını alarak kep atan kadınların heyecanı ise görülmeye değerdi.

Eğitim çok önemli

Kursiyerleri tebrik eden Yaşar “Eğitim çok önemli. Başımıza ne geliyorsa cehaletten geliyor. Ülkemizde çeşitli nedenlerle okuma yazma öğrenememiş insanlarımız var. Bizde onlara Yenimahalle’de bir kapı açtık, onlara sahip çıktık.Kendilerini tebrik ediyorum. Yenimahalle’de eğitime her zaman destek verdik. Her zaman önce eğitim dedik, eğitime destek vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Törenin sonunda kursiyerlere ilk kitapları da dağıtıldı. Tüm kursiyerlere Ulu Önder Atatürk’ün tarihe ve geleceğe ışık tutan ölümsüz eseri Nutuk’u hediye edildi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü bilardo da yüzleri güldürmeye devam ediyor01 Mart 2018 Perşembe 10:15
  • Başkan Yaşar, Yuva Köyü Muhtarı Ahmet Şimşek’in evine konuk oldu28 Şubat 2018 Çarşamba 10:39
  • Başkan Yaşar, Divriği Kültür Vakfı’nın “Okutmaya Var mısın? Senin de Bir Öğrencin Olsun” dayanışma gecesine katıldı27 Şubat 2018 Salı 10:31
  • Yenimahalle Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde adım adım Avrupa'ya ilerliyor27 Şubat 2018 Salı 10:21
  • Engelli vatandaşların engelsiz bir hayat sürmeleri için “Hayata Tutunmak’’ temalı ilk motivasyon toplantısı gerçekleştirildi27 Şubat 2018 Salı 10:18
  • Yenimahalle Belediyesi öğrencileri 12’inci Kitap Fuarı’na götürdü23 Şubat 2018 Cuma 10:28
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) esnafını ziyaret etti23 Şubat 2018 Cuma 10:23
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sokağa inmeden belediye başkanlığı yapılmaz”22 Şubat 2018 Perşembe 09:09
  • Yenimahalle Belediyesi Kütahya’nın Dumlupınar İlçesi’ne yardım eli uzatıyor21 Şubat 2018 Çarşamba 11:09
  • Yenimahalle Belediyesi’nin “Eğitim Projesi” kapsamında sınav maratonuna katkı sağlıyor20 Şubat 2018 Salı 11:44
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim