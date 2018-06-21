  • BIST 94.854
  • Altın 193,237
  • Dolar 4,7582
  • Euro 5,4813
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 26 °C

Yenimahalle Belediyesi’nin yaz okullarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

»
Yenimahalle Belediyesi’nin yaz okullarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi
Yaz tatilini Başkent’te geçiren çocuklar soluğu Yenimahalle Belediyesi’nin yaz okullarında aldı.

Öğrencilerin yaz tatillerine anlam katan kurslarda spordan sanata, dil eğitiminden teknolojiye kadar birçok branşta eğitimler başladı. Yaz futbol okulunun açılışına katılarak çocukların heyecanına ortak olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar öğrencilere forma, tozluk ve şapkadan oluşan malzeme hediye etti.

Yenimahalle’nin çocukları bu yıl da uzman eğitmenlerin gözetiminde, yeteneklerini keşfederlerken aynı zamanda eğlenecekler. Tüm branşlarda eğitimin başladığı yaz okullarının futbol branşında bugün açılış seremonisi düzenlenerek malzeme dağıtımı yapıldı.

Sporun çocuk gelişimdeki önemi tartışılmaz

Çocuklara hem futbol hem de okul hayatlarında başarılar dileyen Başkan Yaşar “Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların geleceği için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yeni nesilleri hayata ne kadar iyi hazırlarsak geleceğe o kadar umut dolu bakabileceğimizi biliyoruz. Özellikle sporun çocuk gelişimdeki önemi tartışılamaz. Bu nedenle Yenimahalle’de spor tesislerine ciddi bir yatırım yapıyoruz. Hiçbir ilçede tam donanımlı 4 ayrı olimpik havuz ve spor tesisi yok. Bu kadar semt sahası, kapalı salon sporları olan il sayısı bile sayılacak kadar az. Yerel yönetim olarak spora teşvik için biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Bin futbol meraklısı için düdük çaldı

Yaz okullarıyla her yıl yüzlerce çocuğu yetiştiren Yenimahalle Belediyesi, bu kurs sayesinde belki de geleceğin yıldızı olacak futbolcuları keşfedecek. Spor Kulübü bünyesinde açılan yaz futbol okullarına şuana kadar 6-17 yaş arası bine yakın öğrenci kayıt oldu.

Kurslar; Çiğdemtepe Semt Sahası, Yenimahalle Hasan Doğan Stadı ve Batıkent Stadı olmak üzere 3 ayrı bölgede veriliyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi'nden 4 yeni Aile Sağlığı Merkezi17 Haziran 2018 Pazar 11:02
  • Fethi Yaşar, Peçeneklilere sürpriz yaptı15 Haziran 2018 Cuma 11:01
  • Yenimahalle Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü personelleri İç Kontrol Sistemi konusunda eğitimi aldı15 Haziran 2018 Cuma 10:55
  • Yenimahalle’de on binlerce mahalle sakini belediyenin iftar sofralarında dualarla oruçlarını açtı14 Haziran 2018 Perşembe 12:02
  • Yenimahalle Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde bakım ve temizlik çalışması yapıyor13 Haziran 2018 Çarşamba 11:17
  • Yenimahalle Belediyesi, yılın son iftar sofrasını Yahyalar ve Güzelevler mahallesi sakinleri için kurdu13 Haziran 2018 Çarşamba 11:07
  • Yenimahalle Belediyesi Zabıta ekipleri Ramazan Bayramı denetimde12 Haziran 2018 Salı 10:53
  • Yenimahalle Demetgül Mahallesi sakinleri hep birlikte iftar programında buluştu12 Haziran 2018 Salı 10:43
  • Yenimahalle Belediyesi, Şentepeliler için Tepekule’de 3 bin kişilik iftar sofrası kurdu11 Haziran 2018 Pazartesi 11:06
  • Yenimahalle'de 40 okuldan 15 ton elektronik atık toplanarak geri dönüşümü sağlandı11 Haziran 2018 Pazartesi 10:48
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim