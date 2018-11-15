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Yenimahalle Belediyespor, EHF Challenge Cup' da sahne alıyor

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Yenimahalle Belediyespor, EHF Challenge Cup' da sahne alıyor
Kadın Hentbol Süper Lig'in iddialı takımı Yenimahalle Belediyespor, EHF Challenge Cup' da sahne alıyor.

Azeri temsilcisi Azeryol ile Ankara' da 2 maç yapacak olan Altın Kanatlı Melekler, turu geçtiği takdirde çeyrek finalist olarak yoluna devam edecek. Takımların anlaşması nedeniyle eleme turundaki 2 müsabaka da Ankara'da, THF Spor Salonu'nda oynanacak. İlk maç 17 Kasım Cumartesi saat 17.00 , ikinci maç ise 18 Kasım Pazar günü yine saat 17.00' de başlayacak. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan Yenimahalle, kardeş ülke Azerbaycan ekibi karşısında adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

Formdayız, iddialıyız

Maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik adam Serdar Eler, Azeryol karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklarını belirtti. Eler, " Anlaşma dolayısıyla 2 maçın da Ankara'da oynanacak olması bizi memnun etti, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak bir üst tura çıkmak istiyoruz, galibiyetten başka bir sonuç düşünülemez" dedi. Takımından son derece memnun olduğunun da altını çizen Eler," Takımın yakaladığı havadan son derece memnunum. Formdayız, iddialıyız. " dedi

Ankara seyircisini maça bekliyoruz

Avrupa sınavı öncesi taraftarlara da çağrıda bulunan Serdar Eler, "Çeyrek finale giden yolda taraftarımızı da mutlaka bekliyoruz. Yenimahalle camiası olarak güzel bir hafta sonu geçireceğimize inanıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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