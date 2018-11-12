Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin 10’uncu haftasında Yenimahalle Belediyespor evinde ağırladığı Yalıkavakspor'u 39-32 mağlup etti.

THF Spor Salonu’nda, oynanan mücadelenin ilk devresi de 21-15 Başkent temsilcisinin üstünlüğüyle tamamlandı. Aldığı galibiyetle puanını 13’e çıkaran Yenimahalle, üçüncü sıraya yerleşerek zirve takibini sürdürdü.

Avrupa öncesi moral depoladı

Yenimahalle Belediyespor, Yalıkavakspor karşısında elde ettiği zaferle yaklaşan Avrupa sınavı öncesi de moral depolamış oldu. Meleklerin sergilediği özgüveni yüksek oyun, hafta sonu oynanacak olan EHF Challenge Cup karşılaşması için umut verdi.

“Atatürk" imzalı formalarla mücadele ettiler

Öte yandan Yenimahalle Belediyesi SK, sahaya “Atatürk" imzalı formalarla ve "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 80’inci yıldönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" pankartıyla çıktı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Altın Kanatlı Melekler, baskın oyununu skor tabelasına yazdırmayı bildi.

"Atatürk" imzalı formalarla mücadele eden başkent ekibinde, karşılaşmaya 11 gol ile damga vuran Anastasia Sınıtsyna göz doldururken, yıldız adayı Beyza’da attığı 9 golle galibiyette öne çıkan diğer isim oldu.

Yenimahalle Belediyespor'un diğer gollerini Ceylan Aydemir (3), Andrea Beleska (4), Fatma Atalar (4), Bilgenur Öztürk (2), Nurceren Akgün Göktepe (2), Julia Nalivko (1), Valeriia Zorıa (3) kaydetti.