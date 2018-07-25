Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin, favori şampiyon adayı olan Yenimahalle Belediyespor, sözleşme imzaladığı isimlerle transfer sezonuna damga vurdu.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Türkiye'yi EHF Challenge Kupası' nda temsil etmeye hak kazanan Yenimahalle, Avrupa' da ve Türkiye' de ses getirecek bir kadro kurmak için kolları sıvarken, bu doğrultuda yaptığı transferlerle adeta 'imza şov' yaptı.

Yenimahalle Belediyespor kurucu ayarlarını değiştirdi

Sol, sağ ve orta oyun kurucu bölgelerinde nokta atışı transferler yapan Yenimahalle, kurucu ayarlarını değiştirerek oyun anlayışını geliştirmenin planlarını yapıyor.

Romanya'nın Galati takımından 24 yaşındaki Makedon sağ oyun kurucu Andrea Beleska, Rusya'nın Kuban takımından 24 yaşındaki Rus orta oyun kurucu Yuliia Nalivko ve Kastomunu Belediyespor' dan 34 yaşındaki tecrübeli Rus sol oyun kurucu Anastasia Sinitsyna, kulüp binasında düzenlenen imza töreniyle kendilerini 'Altın Kanatlı Melek' yapan imzayı attı.

Ayrıca geçen sezon yumuşak karnı olan kalesini de sağlama alan Yenimahalle, 26 yaşındaki kaleci Fatma Ay Babür'ü, Mudanya'dan transfer ederek, kaleci rotasyonu açısından önemli bir transfere daha imza attı.