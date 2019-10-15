Yenimahalle'den Dünya Gıda Günü kutlaması Ragıp Tüzün Parkı’nda gerçekleşti

Etkinlik 15.10.2019, 11:34
Yenimahalle'den Dünya Gıda Günü kutlaması Ragıp Tüzün Parkı’nda gerçekleşti

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