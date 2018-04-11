Yenimahalle Hastane - Metro İstasyonu’nda patlama!

Yenimahalle Hastane - Metro İstasyonu’nda ticari servisini yapan bir trende yüksek gerilimden dolayı kontaktörler açtırma yapmıştır.

Bugün sabah 08.10 sularında Yenimahalle ilçemizde bulunan Yenimahalle Hastane- Metro İstasyonu’nda maddi hasarlı bir patlama meydana gelmiştir.

İlk tespitlere göre patlamanın istasyondaki elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Patlamada can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Metro seferleri 10 dakikalık aradan sonra tekrar başlatılmıştır.

Başlatılan inceleme ve soruşturma devam etmekte olup yapılan teknik incelemenin ardından kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.