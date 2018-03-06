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Yenimahalle Kent -Koop Mahallesi Muhtarı Şükran Ayaz’ın ev sahipliğinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yemek düzenlendi

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Yenimahalle Kent -Koop Mahallesi Muhtarı Şükran Ayaz’ın ev sahipliğinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yemek düzenlendi
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın eşi Azize Yaşar, Uluslararası Yaşlılara Saygı Federasyonu (UYSAF) Başkanı İlhan Tezel ve yönetiminin de katıldığı etkinlikte kadınlar 8 Mart’ı kutladı.

Batıkent Meydan AVM ‘de düzenlenen ve yüzlerce Yenimahalleli kadını aynı çatı altında buluşturan etkinlikte konuklar yemeklerini yiyip, canlı müzik eşliğinde gönüllerince bir akşam geçirdi.

Emekçi kadınlar unutulmadı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan programda Azize Yaşar ve Şükran Ayaz, Batıkent’te doğup büyüyen ve 2005 yılında Hakkari’de Şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Evren Ayyarkın’ın Annesi Suzan Ayyarkın ile hem görme hem de bedensel engelli  Anne Hakire Yıldız’a fedakârlıkları nedeniyle günün anısına çiçeklerini verdi.

8 Mart’ın tüm kadınların bayramı olduğuna dikkat çeken Muhtar Ayaz, “8 Mart tüm dünya kadınlarının haklarını kazanma yolunda başkaldırmasının tarihidir bizde ise bu haklar çok da mücadele etmeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Cumhuriyet ile kazanılmıştır. Çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü pastasının da kesildiği programda kadınların coşkusuna ortak olan Azize Yaşar, tüm kadınlara tek tek karanfil dağıttı.

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