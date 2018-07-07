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Yenimahalle Kreşleri'nde yaz okulu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor

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Yenimahalle Kreşleri'nde yaz okulu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor
Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan kreş ve gündüz bakımevlerinde yaz okulu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Yenimahalle Kreşleri'nde eğitim gören minik öğrenciler yaz için özel düzenlenen programlarla hem eğitim döneminin yorgunluğunu atıyor hem de keyifli etkinliklerle yeni bilgiler öğreniyor.

Yenimahalle Belediyesi kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören öğrenciler için özel düzenlenen eğitim programlarıyla dönem içinde olduğu kadar dönem sonunda da eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Dolu dolu aktivitelerle yaz aylarını geçiren minik öğrenciler hem yeni deneyimler kazanıyor hem de yaz tatilini keyifli hale getiriyor.

Dolu dolu yaz okulu

Yaz okulları kapsamında düzenlenen eğitim programıyla çocuklar bisiklet sürmeyi, at binmeyi, yemek yapmayı, ahşap boyamayı, seramik, keçe, tiyatro kursları, yüzme, yoga ve sinema gibi etkinliklerle yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor. Anaokulu dışında da etkinliklere katılan çocuklar ekmek fabrikası, müze ziyaretleri, macera adası gibi alanları da görme fırsatı yakalıyor. Müzelerde yapılan çalışmalarla çeşitli konularda bilinçlenen minikler böylece yaz tatillerini dolu dolu geçirmiş oluyor.

Donanımlı nesiller

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Anaokullarımızda çocuklarımızın eğitimlerinin eksiksiz olması için var gücümüzle çalışıyor. Öğretim dönemi boyunca çocuklarımızın geleceğe daha donanımlı hazırlanması için çalışmalar yürüttük. Yaz aylarında da okullarımızda eğitim devam ediyor. Bu yıl ilk kez anaokullarımızda yaz okulu programları düzenledik. Bu programlarda hem çocuklarımız yılın yorgunluklarını üzerlerinden atıyorlar hem de keyifli etkinliklerle dolu dolu bir yaz dönemi geçiriyorlar” dedi. Belediye bünyesinde bu yıl 700 öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Yaşar, “Bu rakamı bu yıl açacağımız okullarla birlikte 1000 öğrenci yapmayı hedefliyoruz” dedi.

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