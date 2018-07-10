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Yenimahalle kütüphanelerinde gençler KPSS mesaisine kalıyor

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Yenimahalle kütüphanelerinde gençler KPSS mesaisine kalıyor
Yenimahalle Belediyesi çocukların ve gençlerin girecekleri sınavlara daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla açtığı kütüphanelere ilçe sakinlerinin ilgisi artarak devam ediyor.

Demetevler Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi Kütüphanesi, Batıkent Meydan AVM Yaşar Kemal Kütüphanesi, Yenimahalle kapalı Pazar yerinde bulunan Gayret Mahallesi Kütüphanesi ve Ragıp Tüzün Eğitim Merkezi kütüphanesi, ilçenin genç sakinleri için Liselere Giriş Sınavı(LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) için yoğun emek harcayan memur adaylarına da ev sahipliği yapıyor.

Haftanın 7 günü açık

Yenimahalle Belediyesi tarafından açılan dört kütüphane de haftanın 7 günü Yenimahallelilerin kullanımı için açık tutuluyor. KPSS sınavına sayılı günler kala adaylar çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Memur adaylarının uygun ortamda sınava çalışmaları için kütüphanelerde her ayrıntı düşünüldü. Kurulan bilgisayarlar ve internet ortamı ile gençlerin bilgiden uzak kalması engellenerek, sınava hazırlanırken en güncel bilgilerden haberdar olmaları sağlanıyor.   

 “Eğitim için ne ihtiyaç varsa gideriyoruz”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Milletimizin çağdaş yarınlarda yaşamasını amaç edinerek yaptığımız hizmetlerin başında eğitim geliyor. Bu sebeple eğitim için ilçemizde ne ihtiyaç varsa gideriyoruz. Eğitim yuvaları, kurs merkezleri ve kütüphaneler açarak gençlerimiz nitelikli eğitim almalarını düşünerek, kendilerini geliştirmeleri için onlara olanak sağlamaya çalışıyoruz. Gençlerimizin girecekleri sınavlarda başarılı olmaları ve okuma alışkanlığı kazanmaları için açtığımız kütüphanelerin bu derece rağbet görmesi yapılan hizmetinin boşa gitmediğinin kanıtıdır” dedi.

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