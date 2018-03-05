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YENİMAHALLE-ŞENTEPE TELEFERİK HATTI BAKIMA ALINACAK

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YENİMAHALLE-ŞENTEPE TELEFERİK HATTI BAKIMA ALINACAK
YAKLAŞIK 3,5 YILDIR VE 22 BİN 500 SAAT HİZMET VEREN YENİMAHALLE-ŞENTEPE TELEFERİK HATTI BAKIMA ALINACAK.

Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı, 5 Mart ile 30 Mart tarihleri arasında yapılacak, planlanmış ağır bakım çalışmaları nedeniyle hizmet veremeyecek.

Toplu taşıma amaçlı ilk teleferik hattı olma özelliğine sahip ve toplam 3 bin 200 metre uzunluğundaki hatta vatandaşların mağdur olmaması için, güzergâh üzerindeki yolcular, bakım süresince, Yenimahalle Metro İstasyonu’ndan Şentepe’ye kadar EGO otobüsleriyle taşınacak.

         

3,5 YILDIR HİZMETTE

Ankaralıların toplu taşıma araçları arasında tercih ettiği Yenimahalle-Şentepe Teleferik hattı, 3,5 yıldır hizmet veriyor. Toplam 22 bin 500 saatlik hizmetinin ardından, vatandaşların can ve mal güvenliğinin devamlılığını sağlamak amacıyla 25 gün boyunca ağır bakım çalışmasının yapılacağını belirten yetkililer, şu bilgileri verdiler:

“Yıllık periyodik bakımlarımız kısa süreli ve hafif bakımlardır. Ancak bunun dışında, vatandaşlarımızın can güvenliği açısından planlanmış olan ağır bakım çalışmalarımızı da gerçekleştirmek zorundayız.  Bu nedenle de 5 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Cuma gününe kadar teleferik hattında ağır bakım çalışması gerçekleştirileceğinden dolayı, vatandaşlarımız bu tarihler arasında EGO otobüslerimizle ulaşımlarını sağlayabilecekler.”

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