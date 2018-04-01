YENİMAHALLE-ŞENTEPE TELEFERİK HATTI’NDA, 5 MART’TA BAŞLAYAN VE 30 MART’TA BİTİRİLMESİ PLANLANAN AĞIR BAKIM ÇALIŞMASI, 6 NİSAN’A KADAR DEVAM EDECEK

BAŞKENTLİLERİN DAHA GÜVENLİ, TEMİZ VE KONFORLU SEYAHAT YAPABİLMELERİ AMACIYLA DEVAM EDEN TADİLAT ÇALIŞMALARI 6 NİSAN’DA SONA ERECEK.

Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı ’nda 5 Mart’ta başlayan ve 30 Mart’ta sona ermesi planlanan ağır bakım çalışması, Başkentlilerin daha güvenli, temiz ve konforlu seyahat edebilmeleri adına yapılan tadilatlar nedeniyle 6 Nisan tarihine kadar uzatıldı.

Teleferik hattı üzerindeki eskiyen veya zarar gören her türlü materyalin tamir edildiği veya yenilendiği çalışmaların uzatılmasına ilişkin bilgi veren yetkililer, “Hat üzerindeki en küçük vidaya kadar değiştirilen ağır bakım çalışmaları kapsamında, kötü kullanım nedeniyle zarar gören vagonlarımızı da yeniliyoruz. Bunun yanında yaz ve kış şartları nedeniyle deforme olan kablolar da değiştiriliyor. Başkentlilerimizin güvenliği ve konforu için çalışmalarımızı bir süre uzatmak zorunda kaldık” açıklamasını yaptılar.

ANONS VE AFİŞLERLE BİLGİ VERİLİYOR

Toplu taşıma amaçlı ilk teleferik hattı olma özelliğine sahip ve toplam 3 bin 200 metre uzunluğundaki hatta vatandaşların mağdur olmaması için güzergâh üzerindeki yolcuların bakım süresince, Yenimahalle Metro İstasyonu’ndan Şentepe’ye kadar EGO otobüsleriyle taşındığını ve 6 Nisan’a kadar da bu imkanın devam ettirileceğini ifade eden yetkililer, “Metro ve Ankaray’da hem afiş hem de anonslarla vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz” dediler.