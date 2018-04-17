Yenimahalle, “Şiirler de ağlar Türküler gibi” programına ev sahipliği yaptı

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Anadolu ezgilerinin şiirlerle harmanlandığı, “Şiirler de ağlar Türküler gibi” programına ev sahipliği yaptı.

Gecenin sunuculuğunu sanatçı Neşe Dilekçioğlu gerçekleştirdi.

Sesiyle seyircilere duygulu anlar yaşatan Dilekçioğlu, “Ben hep türkü okurum. Ama bir gün fark ettim ki ben çok güzel şiir de yazıyorum. Bir şiir kitabı çıkardım adı “Bir yanım mavi bir yanım şiir”. Bugün sizlere bu kitabımdan şiirler de okuyacağım” dedi.

Genç sanatçı ayakta alkışlandı

Konuşmasının ardından konuklarını sahneye davet eden Dilekçioğlu, Sanatçı Ece Ata, Şair ve Yazar Mutahhara Arlı ile Elif Nihal Altan ile unutulmaz bir konsere imza attı.