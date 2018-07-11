Yenimahalle Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda hazırlıklar başladı

Yenimahalle Belediyesi’nde Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Belediyenin Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda kurbanlık satışı yapmak isteyenler için başvuru tarihleri açıklandı.

Kurban satıcılarının ve vatandaşların rahat ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için kurulan 300 çadır kapasiteli Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Alanında çadır yerleri hazırlanıyor. 16 Temmuz 2018 – 26 Temmuz 2018 tarihleri arası saat 16.00 ‘a kadar kurban satışı yapacak kişilerin, gerekli belgelerle, Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliğine getirilmesi gerekiyor.

Başvurular gerekli belgelerle yapılacak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satışı yapmak isteyen kişilerin yoğun ilgisi bekleniyor. Kurbanlarını sergileyecekleri çadır yerleri için başvuru yapacak olan besicilerin; dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf, veteriner sağlık raporu-aşı kaydı, küçükbaş hayvanlarda nakil belgesi, işletme tescil belgesi, büyükbaş hayvanlar için pasaport-hayvanların kulak küpe numaralarının listesi ile birlikte 26 Temmuz 2018 saat 16.00’a kadar Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliğine başvuru yapmaları gerekiyor.

Çadır yerlerinin kura çekimi tarihi 30 Temmuz

Kurban bayramında her yıl yüzlerce hayvanın alım, satım ve kesim işleminin yapıldığı Yakacık Kurban Alanı için başvuru yapan besicilerin çadır yerlerinin belirlenmesi için yapılacak olan kura çekimi, 30 Temmuz 2018 tarihinde başvuru yapılan Merkez Karakol Amirliğinde yapılacak. Sonuçlar aynı tarihte Yenimahalle Belediyesi resmi internet sayfasında ve Merkez Karakol Amirliğinde liste halinde yayınlanacak.