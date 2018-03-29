Yenimahalle'de 183 kadrolu belediye işçisi için toplu sözleşme imzalandı

Yenimahalle Belediyesi ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası arasında 183 kadrolu belediye işçisi için toplu sözleşme imzalandı.

Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran, Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Turan Kütükbaş ve belediye çalışanları katıldı.

“Bizi kimse ötekileştirmesin, biz bu ülkenin insanlarıyız”

Sözleşme töreninde emekçinin hakkını vermeyen hiçbir müessesenin başarılı olmayacağına vurgu yapan Yaşar, “İster özel olsun, ister genel idare olsun, ister yerel idare olsun emeğin hakkını veremeyen, gününde işçisinin maaşını ödeyemeyen hiçbir müessese başarılı olamaz, ayakta kalamaz. Hangi düşünceden, hangi ırktan, hangi mezhepten, hangi siyasi görüşten olursak olalım bir olmalıyız. Bir olmaya mecburuz. Biz bu ülkede beraber yaşayacağız. Vatanımız Türkiye Cumhuriyetidir. Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetidir. Bizi kimse ötekileştirmesin, biz bu ülkenin insanlarıyız, evlatlarımızı bu ülke için şehit veriyoruz” dedi.

“Başarıyla kol kola yürümeye devam edeceğiz”

Personeli arasında hiçbir ayrım olmadığını ve hepsine eşit mesafede yaklaştığını da sözlerine ekleyen Başkan Yaşar, “Yenimahalle’de çalışan personelimiz arasında ayrım yapmadık. Hepsi benim çocuğum, kardeşim, bacım. Gözümde hepsi eşittir. Çalışmayan, devlet malına zarar veren kimsenin gözünün yaşına bakmam. Sizlerin alın terinin karşılığını gününde verebilmek için 9 senedir mücadele ediyoruz. İkinci gün maaş ödemedik, ikramiyelerinizi gününde verdik. Mal aldığımız mal sattığımız firmaları üzmedik. Devlete bir kuruş borcumuz yok. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız. Bugün iddia ile söylüyorum; Yenimahalle’nin alt yapısı birçok ilden daha güçlüdür. Sözleşmeniz hayırlı uğurlu olsun, başarıyla kol kola yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Yaşar, işçisine yardımcı olmaya çalışan örnek bir başkan”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko da, sözleşmenin işçilere hayırlı olmasını dileyerek, taşerona kadro meselesiyle ilgili konuştu.

Beko, “Taşeron kadro meselesiyle ilgili birçok belediye başkanı ziyareti gerçekleştirdik. Bunların arasında Fethi Yaşar da var. Başkan Yaşar gerçekten işçisine yardımcı olmaya çalışan örnek bir başkan, kendisini tebrik ediyorum” dedi.

Genel İş Sendikası Başkanı Çalışkan ise, “Ankara’da her zaman emekten yana mücadele verdiniz. Bu mücadeleyi hep beraber devam ettireceğiz” diye ifade etti.

İmza töreninin ardından DİSK/Genel-İş Sendikası Yönetim Kurulu tarafından Başkan Yaşar’a, çiçek ve başarı plaketi verildi.