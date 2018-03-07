Yenimahalle’de 80. yıl Anaokulu ve Gündüz Bakımevi’ndeki minikler 112’nin hangi durumlarda aranacağını öğrendi

Yenimahalle’de 80. yıl Anaokulu ve Gündüz Bakımevi’ndeki miniklere 112 Acil Servis çağrı hattının doğru kullanılmasıyla ilgili eğitim verilip acil yardım ambulansları tanıtıldı.

Anaokulu nun bütün yaş gruplarından öğrencilerin katıldığı eğitimde minikler, önce 112’nin hangi durumlarda aranacağını öğrendi. Ardından okulun bahçesine getirilen ambulansa binerek, aracın içindeki cihazlar hakkında bilgi sahibi olan çocuklar, ambulansta hastaya yapılan müdahaleleri uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Yenimahalle anaokullarında yaşama yol verildi

112 Acil Servis çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla hayata geçirilen "Yaşama Yol Ver" Projesi kapsamında yapılan çalışmada, Yenimahalleli miniklere önce teorik, ardından da uygulamalı eğitim verildi.

112 ATT personelleri çocuklara, ambulansı hangi durumda aramaları gerektiğini, trafikte ambulansa yol vermenin önemini anlattı.

Ardından çok merak ettikleri ambulansın içine de binerek acil tıp teknisyenleri ağabey ve ablalarından ambulans içindeki cihazları ve hastayı hayata bağlayan ilk yardım müdahalelerini öğrenen Yenimahalleli miniklere ‘Yaşama Yol Ver’ yazılı şapkaları dağıtıldı.