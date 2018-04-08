Yenimahalle'de Dedeler ve Nineler yarışırken, minik öğrenciler heyecanla onları desteklediler

Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan anaokullarında etkinlikler bitmiyor.

Aileleri tarafından Yenimahalle Belediyesi’ne emanet edilen miniklerin okul eğitimlerine renk katmak için birbirinden faklı etkinliklerin yapıldığı anaokullar ında bu kez Dedeler ve Nineler yarışırken, minik öğrenciler heyecanla onları desteklediler.

Yenimahalle Belediyesi Şehit İlker Aydın Anaokulu ’nda bulunan öğrencilerin dede ve ninelerinin yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Okullarda eğitim programlarına renk katmak ve öğrencilerin okula olan ilgilerini arttırmak amacıyla yapılan etkinliklerde bu kez öğretmenlerin sergilediği tiyatro gösterisi ve renkli oyunlar vardı. İlk olarak sahneye anaokul u öğretmenleri çıktı. Öğretmenlerin sergilediği tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı. Sahne daha sonra minik öğrencilerin oldu. Öğrencilerin sergilediği oyunlarda gösterdikleri performans salondakiler tarafından takdir edildi.

Dedeler yarıştı, minikler alkışladı

Program kapsamında düzenlenen yarışmalarda boy gösteren dedeler ve ninelerin performansları salondakiler tarafından dikkatle izlendi. Yoğurt yeme, sandalye kapmaca gibi oyunların oynandığı programda hem minikler eğlendi hem de aileleri keyifli bir gün yaşadı.

Yaşar, “Eğitimi keyifli hale getiriyoruz”