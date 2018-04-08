Yenimahalle'de Dedeler ve Nineler yarışırken, minik öğrenciler heyecanla onları desteklediler

Aileleri tarafından Yenimahalle Belediyesi’ne emanet edilen miniklerin okul eğitimlerine renk katmak için birbirinden faklı etkinliklerin yapıldığı anaokullarında bu kez Dedeler ve Nineler yarışırken, minik öğrenciler heyecanla onları desteklediler.
Yenimahalle Belediyesi Şehit İlker Aydın Anaokulu’nda bulunan öğrencilerin dede ve ninelerinin yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Okullarda eğitim programlarına renk katmak ve öğrencilerin okula olan ilgilerini arttırmak amacıyla yapılan etkinliklerde bu kez öğretmenlerin sergilediği tiyatro gösterisi ve renkli oyunlar vardı. İlk olarak sahneye anaokulu öğretmenleri çıktı. Öğretmenlerin sergilediği tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı. Sahne daha sonra minik öğrencilerin oldu. Öğrencilerin sergilediği oyunlarda gösterdikleri performans salondakiler tarafından takdir edildi.
Dedeler yarıştı, minikler alkışladı
Program kapsamında düzenlenen yarışmalarda boy gösteren dedeler ve ninelerin performansları salondakiler tarafından dikkatle izlendi. Yoğurt yeme, sandalye kapmaca gibi oyunların oynandığı programda hem minikler eğlendi hem de aileleri keyifli bir gün yaşadı.
Yaşar, “Eğitimi keyifli hale getiriyoruz”
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Eğitimlerimizi keyifli hale getirmek için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu sefer misafirlerimiz çocuklarımızın aileleri oldu. Yaptığımız etkinlikler güzel bir gün geçirdik. Ailelerin bize emanet ettiği çocuklarımız için elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapıyoruz” dedi.
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