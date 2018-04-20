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Yenimahalle’de Hatice Hanım Fidanlığı düzenlenen törenle açıldı

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Yenimahalle’de Hatice Hanım Fidanlığı düzenlenen törenle açıldı
Yenimahalle Belediyesi, ilçeyi yeşile boyamaya devam ediyor. Başkent’in en yeşil ve en temiz örnek ilçesi Yenimahalle’de Hatice Hanım Fidanlığı düzenlenen törenle açıldı.

Turgut Özal Mahallesi’nde düzenlenen ağaç dikim törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şimşek, muhtarlar ve Turgut Özal sakinleri katıldı.

5 bin metrekare alan üzerinde oluşturulan fidanlıkta 150 adet Çam Ağacı toprakla buluştu. İlk fidanı eline küreği alan Başkan Fethi Yaşar dikerken, ‘hepimizin bir ağacı olsun’ diyen mahalleliler de ellerinde kürek ağaç dikti.

Mutlu ve sağlıklı nesiller için doğaya sahip çıkalım

Ağaçların hep beraber şenlik havasında dikildiği alanda Yenimahalle’nin her geçen gün daha da yeşillendiğini söyleyen Fethi Yaşar, “Dünya barışı için silaha verilen para doğaya verilmelidir. Ancak bu şekilde tüm insanlarımız mutlu olacaktır. Mutlu ve sağlıklı nesiller için doğaya sahip çıkalım” diye konuştu.

İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarının 5 mеtrеkаrе olduğunu da аnlаtаn Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemizde Tеmа Vakfı’nın da öngördüğü düzeyde kişi başı yeşil alan miktarına ulаşаbilmеk için kaynak ve zemin yаrаtmаyа çalışıyoruz. İmar plаnlаrındа yeşil оlаrаk ayrılan tüm bölgeleri olması gerektiği gibi kullanıyoruz. Yеnimаhаllе Avrupa stаndаrtlаrındа yeşil аlаnа sahip” dedi.

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