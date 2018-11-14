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Yenimahalle'de öğretmenler çocuklara geri dönüşümü anlatacak

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Yenimahalle'de öğretmenler çocuklara geri dönüşümü anlatacak
Yenimahalle Belediyesi, çocuklarda çevre bilincinin oluşturulması, doğal kaynakların hızla tükendiği günümüz toplumunda, ortaya çıkan atık miktarının azaltılması amacıyla eğitim semineri düzenledi.

ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) ile birlikte düzenlenen etkinlik, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde bulunan Yıldız Kenter Salonunda gerçekleştirildi.

İlçe genelinde eğitim veren okulların öğretmenlerine sıfır atık ve atık yönetimi konularında detaylı bilgilerin verildiği seminerde, ÇEVKO Eğitim Şefi Murat Anaç ambalaj atıkları, TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) çevre mühendisi Bengisu Evrensel elektronik atıklar ve TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) Ankara sorumlusu Abdullah Ömür atık piller konularında bütün hususları ayrıntılarıyla dinleyicilere aktardı.

Hedefte sıfır atık

İlçe genelinde çok sayıda okuldan gelen öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, gelecek nesillere temiz, güvenli ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak için israfı önlemenin, atıklarımızı kaynağında ayırarak geri dönüştürmenin bütün herkesin sorumluluğu olması gerektiği ifade edildi.

Her yıl ilçe genelinde düzenlenen okullar arası elektronik atık, geri dönüşüm ve atık pil yarışmaları ile daha fazla okula ve bunun sonucunda daha fazla öğrenciye ulaşıldığının belirtildiği seminerde konuşmacılar, bu yıl yapılacak olan geri dönüşüm yarışmalarını detaylandırarak sıfır atık projesinin önemine vurgu yaptı.

Okullarda geri dönüşüm farkındalığı

Anaokulundan liseye kadar bütün okullarda öğrencilere çevre bilincinin aşılanması, okullarda toplanan atık miktarının kontrolü açısından atık kutuları bulundurulması ve geri dönüşümün neden gerekli olduğunun çocuklara ve gençlere ifade edilmesinde karşılaşılan zorluklar gibi ana başlıklar, konunun uzmanları tarafından öğretmenlere detaylandırıldı. Katılımcıların, konuşmacılara geri dönüşüm konusunda sorduğu sorularla son bulan etkinlikte, konuyla ilgili bilgi broşürleri dağıldı.

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