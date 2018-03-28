Yenimahalle Belediyesi ile Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği (BEGİKAD) işbirliğinde Yenimahalle'de oluşturulan Beşiktaş Hatıra Ormanı düzenlenen törenle açıldı.

Ata Mahallesi’ndeki açılışa, Yenimahalle Belediye Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, yönetim kurulu üyesi Hakan Özköse, BEGİKAD Başkanı İlker Bayram, OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Sevdamız halkımıza hizmet sevdası “

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye’nin güzide futbol kulübü kulübü Beşiktaş’ın Yenimahalle’de isminin yaşatılacağı, şehir merkezinde bir orman ın fidanlarının dikilme töreninde bulunmaktan onur duyduğunu belirtti. Göreve başladığı günden itibaren harcadığı her kuruşa imza atarken halkın ne kadarı bundan faydalanıyor diye düşündüğünü ifade eden Başkan Yaşar, “Bizim sevdamız halkımıza hizmet sevdası. 200'ün üzerinde parkı ve yeşil alanı Yenimahalle'ye kazandırdık. Bu ülkenin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var. Kimseyi ayırt etmedik, ötekileştirmedik. Anadolu erenlerinin, Mevlana'nın, Yunus'un, Hacı Bektaşi Veli'nin diline ihtiyaç var. Biz, Yenimahalle'de bunu gerçekleştirdik. Her mahalleyi eşit hale getireceğimizin sözünü verdik, getirdik. Bu fidanları Beşiktaşlı kardeşlerimiz getirdi, biz dikiyoruz, sizler ve çocuklarınız koruyacak” diye konuştu.

Efsane başkan için de ağaç dikilecek

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın destekleriyle Ankara'da ilk kez Beşiktaş Hatıra Ormanı açmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan İlker Bayram, “Çok kısa bir zamanda yine Yenimahalle’de Süleyman Seba Ormanı açacağız, bu nedenle başkana bir kez daha teşekkür ediyorum. Beşiktaşlılığımızın yanı sıra çok da iyi bir sivil toplum kuruluşu olduğumuzu asla unutmuyoruz. Beşiktaş armamızla birlikte sporunun birçok alanı ile eğitim ve öğretime de katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Ahmet Nur Çebi ise konuşmasında, “Dünyada mutlu olabilmenin tek yolu huzur ve barış ortamı içerisinde yaşamaktır. Çevreci olmamız geleceknesillere güzel bir ülke ve dünya bırakabilmek açısında çok önemlidir” diye konuştu. Çebi, ormanlarımızın artması ve bunlarla ilgili yapılacak her türlü çalışmanın içerisinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek buna imkan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a ile Beşiktaş ve BEGİKAD Başkan ve yöneticilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 36.000 metrekarelik alana 450 selvi ağacı fidanın ekildiği alanın açılışı yapıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.