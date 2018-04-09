Yenimahalle'de “Paramı Yönetebiliyorum Projesi” kapsamında Finansal Okuryazarlık semineri düzenledi

Yenimahalle Belediyesi, gençlerin sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri için Habitat Derneği ile birlikte “Paramı Yönetebiliyorum Projesi” kapsamında Finansal Okuryazarlık semineri düzenledi.

Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda Envercan Yüksel tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara gelir gider dengesi, bütçe yapma, tasarruf ve para biriktirme, yatırım yapma ve borçlanma, finansal hak ve yükümlülükler konularında bilgi verildi.

“Para, hayal ve hedeflere ulaşmak için bir araçtır”

Yenimahalle Belediyesi personeli ve Yenimahallelileri’in bulunduğu seminerde vatandaşların finansal kaynaklarını doğru kullanmasına yönelik önerilerde bulunan Yüksel, “Gelirinizden fazla harcamayın. Borçların olumlu/olumsuz borç olarak kategorize edin ve geri dönüşümü olan olumlu borçlara yönelin. Bir şey satın alırken mutlaka 10 saniye boyunca alınan şeyin istek mi ihtiyaç mı olduğunu analizini yapmak önemli. Paranın hayal ve hedeflere ulaşmada bir araç olduğu gerçeğini unutmayın. Bu seminerlerle sizlere bütçeniz, harcamalarınız, birikiminiz ve borçlarınız gibi kişisel bütçe yönetiminize ilişkin önerilerde bulunuyoruz” dedi.

“500 bin genç Paramı Yönetebiliyorum eğitimi aldı”