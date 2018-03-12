Yenimahalle'de "Tarımda Neler Oluyor” paneli düzenlendi

TESAV ve Yenimahalle Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Tarımda Neler Oluyor” paneli Batıkent Meydan AVM Tiyatro Salonu’nda yapıldı.

Yenimahalle Belediyesi ’nin ev sahipliğinde gerçekleşen panele TESAV Başkanı Erol Tuncer, Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şahinöz, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Numan Akman, Tarım Bakanlığı Eski Araştırma ve İstatistik Daire Başkanı Rahim Yeni ile Ziraat Mühendisleri Odası Önceki Genel Başkanı Sami Doğan katıldı.

“Tarımda Neler Oluyor?” başlığı altında toplanan panelde Türkiye için tarımın önemi ve uygulanan tarım politikaları, yerli malı üretiminin önemi, Türkiye’de hayvancılığın son durumu, bitkisel üretimin sorunları ve çözüm yolları konuları ele alındı.

Tarımın Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olduğunu ve kendi kendimize yeter hale gelmenin yolunun tarımdan geçtiğini ifade eden TESAV Başkan’ı Tuncer, “Türkiye, gıda açısından kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olarak tanımlanmaktaydı. Şimdi öyle bir hale geldik ki neredeyse 70 ülkeden tarımsal ürünler ithal ediyoruz” dedi.

Tarım ülkenin gıda güvencesidir

Panelin oturum başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Ahmet Şahinöz ise, özelleştirmenin yerli üretim üzerindeki olumsuz etkilerini ve tarımın bağımsız olması gerektiği üzerinde durdu. Yerli üretimin savunulması gerektiğini belirten Şahinöz, “Gıda bağımsızlığı olmayan ülkenin siyasi bağımsızlığı da olmaz” diyen Şahinöz, 2017 yılında şeker fabrikalarının özelleştirilmesini de “Şeker fabrikaları bu ülkenin gıda güvencesinin temelini oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda hayvancılığın da ana damarlarından bir tanesidir “ diyerek eleştirdi.

Ülkenin tarım politikalarının temelinin üretim planlanması, piyasa fiyatları ve iklim koşullarına bağlı bir tarım politikası, üretici örgütlenmesi ve desteklenmesinin önemi ve buna dayalı bir tarım politikası yapılandırılması gerektiği üzerinde durulan panel çok sayıda Yenimahalle’li tarafından ilgi ve dikkatle dinlendi.