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Yenimahalle'de “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” devam ediyor

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Yenimahalle'de “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” devam ediyor
Yenimahalle Belediyesi’nin, hayallerindeki işi kurmak isteyenler için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve İŞKUR ile ortaklaşa başlattığı “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” devam ediyor.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen eğitimlerde,2016 yılından bugüne kadar ücretsiz olarak 35 uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenleyen Yenimahalle Belediyesi, toplamda830 kişiyi hayallerine bir adım daha yaklaştırdı.

Girişimci adaylarına tam destek

Eğitimden yararlanmak isteyen girişimci adayları e-devlet üzerinden KOSGEB’e ve bağlı bulundukları İŞKUR noktasına giderek başvuruda bulunabiliyor.

Başvuru sonrasında gerçekleştirilecek mülakata katılıp iş fikirlerinin uygun bulunması durumunda eğitime davet edilen girişimci adayları,4 gün, 32 saat süren eğitimlerle kendi işyerini açma şansı yakalıyor. Ayrıca eğitime katılanadaylara sigortasız olmaları durumunda İŞKURtarafından 80 TL’lik bir ödeme de yapılıyor.

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