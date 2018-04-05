Yenimahalle'de “Yaşama Yol Ver” projesi kapsamında 112 Acil Çağrı Hattı ile ilgili bilgi verildi

Yenimahalle Belediyesi Ankara İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile “Yaşama Yol Ver” projesi kapsamında bilgilendirme semineri gerçekleştirdi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından “Yaşama Yol ver” projesi dolayısıyla YENİMEK kursiyerleri, gençlik merkezleri ve İkinci Bahar’lara bilgilendirme semineri yapıldı.

Proje Koordinatörü Umut Özdemir tarafından verilen seminer kapsamında; trafikte ambulanslara yol verilmesi, 112 Acil Çağrı hattı nın gereksiz meşgul edilmemesi, hangi durumlarda 112 Acil Çağrı hattının aranması gerektiği konularında bilgi verilmiştir.

Aramaların yüzde 95’i asılsız