Yenimahalle'de “Yaşama Yol Ver” projesi kapsamında 112 Acil Çağrı Hattı ile ilgili bilgi verildi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından “Yaşama Yol ver” projesi dolayısıyla YENİMEK kursiyerleri, gençlik merkezleri ve İkinci Bahar’lara bilgilendirme semineri yapıldı.
Proje Koordinatörü Umut Özdemir tarafından verilen seminer kapsamında; trafikte ambulanslara yol verilmesi, 112 Acil Çağrı hattının gereksiz meşgul edilmemesi, hangi durumlarda 112 Acil Çağrı hattının aranması gerektiği konularında bilgi verilmiştir.
Aramaların yüzde 95’i asılsız
112 acil çağrı hattının çok sayıda asılsız ihbarların yapıldığını ifade eden Özdemir, “Toplumda 112 bilincinin oluşturulması ile trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi amacıyla bu proje oluşturuldu. Gün içinde 112 acil çağrı hattına gelen aramaların yüzde 95 i asılsız. Toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla “Yaşama Yol Ver” kampanyası altında etkinliklerimiz devam edecektir ” diye konuştu.
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