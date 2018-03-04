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Yenimahalleli minikler, “Angry Birds”ün tiyatrosunda buluştu

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Yenimahalleli minikler, “Angry Birds”ün tiyatrosunda buluştu
Yenimahalle Belediyesi Anaokullarında eğitim gören yaklaşık 700 çocuk, sevilen çizgi filmlerden olan “Angry Birds”ün tiyatrosunda buluştu.

Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunda Angry Birds karakterlerinden Red, Bomb ve Chuck, miniklere temel trafik eğitimi kurallarını eğitici öğretici ve komik bir dille anlattı.

Red, Chuck ve Bomb’dan öğretici gösteri

Oyunda minikler, trafik kurallarının yer aldığı levhalarla donatılan sahnede karakterler üzerinden, trafik kurallarını uygulamalı bir şekilde öğrendi.

Red ve Chuck’ın Bomb’a trafik kurallarını öğretme çabalarını izleyen çocuklar, oturdukları yerden Bomb’a yardım etmeyi de ihmal etmediler.

Hem eğlendiler hem öğrendiler

Kahkahanın bir an olsun dinmediği oyunda, hem eğlenen hem öğrenen Yenimahalleli minikler, izledikleri tiyatro ile cadde ve sokaklarda yürürken daima yaya kaldırımlarından yürümeyi, karşıdan karşıya yol kontrol etmeyi ve yaya geçitlerinde lambaların ne anlama geldiğini öğrendiler.

Oyun, çocukların Onuncu Yıl Marşı’nı ve Arkadaşım Eşek şarkısını söylemesiyle son buldu.

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