Yenimahalle’nin bilardo şampiyonu Eylül Kibaroğlu 54 erkek sporcuyu yendi

Yenimahalle Belediyesi’nin sihirli ıstakası Eylül Kibaroğlu, 8-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen dünyanın en büyük bilardo topu firması olan Cyclop Türkiye 2’inci Etabında tek kadın sporcu olarak tüm rakiplerini sıraya dizdi.

55 sporcunun yarıştığı Türkiye Şampiyonası’nda 54 erkek sporcuyu 6 maç yaparak yenen Kibaroğlu, Şampiyonluk kupasını alarak Yenimahalle’nin gururu oldu.

Daha öncede Avrupa şampiyonluğu bulunan Kibaroğlu 12 yaşından beri ıstakayı elinden hiç bırakmadığını hatırlatarak “Azmin ve çalışmanın sonu muhakkak başarıyı getiriyor. Şuana kadar çok sayıda derece yaptım. Ama bu son turnuvada tüm rakiplerimin erkek olması ve benim şampiyon olmam ayrıca mutlu etti, gurur verdi. İnşallah Temmuz ayında da Yenimahalle’yi, Yenimahalle Belediyesi’ni başarıyla temsil edeceğim. Başkanımız Fethi Yaşar’a tüm destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Kibaroğlu rotayı Avrupa’ya çevirdi

Geçtiğimiz aylarda Avusturya’da yapılan ve yaklaşık 70 sporcunun katıldığı Dünya Şampiyonası puan turnuvası Euro Tour’da da 5’inci olan Kibaroğlu şimdi de rotasını Avrupa Şampiyonası’na çevirdi. Antrenmanlarına aralıksız devam eden başarılı sporcu 17 Temmuz’da Hollanda’da yapılacak olan Avrupa Bilardo Şampiyonası için gün sayıyor.