Yenimahalle’nin “Kariyer 4.0: Endüstri 4.0 döneminde milli, dijital ve cinsiyet eşitlikçi istihdam ve girişimcilik politikaları” projesi kabul edildi

Yenimahalle Belediyesi’nin başvuru sahipliğini yaptığı, Ankara Üniversitesi, Ankara Kalkınma Ajansı..

Yenimahalle Belediyesi ’nin başvuru sahipliğini yaptığı, Ankara Üniversitesi, Ankara Kalkınma Ajansı, ORSİAD ve TÜSİAV’ın ortaklığı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan “Kariyer 4.0: Endüstri 4.0 döneminde milli, dijital ve cinsiyet eşitlikçi istihdam ve girişimcilik politikaları” projesi kabul edildi.

Gençler eğitim, istihdam ve sanayiyi konuşacak

Alman hükümetinin imalat gibi geleneksel sanayiyi bilgisayarlaştırma yönünde teşvik etme ve yüksek teknolojiyle donatması projesi olan Endüstri 4.0, Yenimahalle Belediyesi’nin başvuru sahipliğini yaptığı projede toplanacak olan gençler ve karar alıcılar tarafından ele alınacak. 2 yıl sürecek olan bu proje kapsamda, eğitim sistemi ve işgücü piyasasının mevcut ihtiyaçları, istihdam politikaları ve toplumsal cinsiyet, üniversitelerin eğitim programları, gençlerin üretim sektörü ve girişimciliğe katılımı, dijital meslekler konularının analiz edilecek.

İş dünyası ile gençler bir araya gelecek

Kariyer 4.0 Projesi kapsamda; 13-17 yaş arası 20 genç ile “Dijital Meslekler”, 18-30 yaş arası 20 genç ile “Girişimcilik vs. İstihdam”, 25-30 yaş arası 20 gencin katılımı ile “İkinci Meslekler” ve 63 genç ve karar alıcılar ile yapılandırılmış diyalog toplantısı yapılması planlanıyor.

2 yıl sürecek projenin tamamlanmasıyla birlikte gençler Endüstri 4.0 ın beraberinde getireceği yeni meslekleri tanımış ve alana dair farkındalık kazanmış olacak.