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Yenimahalle’nin melekleri yine galip geldi
Spor
21.10.2019, 12:59
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#süper lig
#siyaset haberleri
#türkiye
#siyaset
#ırak
#istanbul
#spor
#keçiören haberleri
#yenimahalle belediyesi
#yenimahalle
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#futbol
#haberler ankara
#YEREL HABERLER
#almanya
#eğitim
#mersin
#keçiören belediyesi
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