Yenimahalle’ye Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi

*Başkan Yaşar, “Yenimahalle’de yaşayan herkesten sorumluyuz”

Hayata geçirdiği projelerle Yenimahallelilerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen Yenimahalle Belediyesi bu kapsamda projelerine bir yenisini daha ekledi.

Yaşlıların ve Alzheimer hastalarının ve onlara bakanların yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan Yenimahalle Belediyesi Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi’nin Yakacık Mahallesi’nde yapılması planlanıyor. Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi sayesinde Alzheimer hastalarının ve yaşlıların keyifli yaşam geçirmelerine katkıda bulunmanın yanı sıra hastalığın evre atlamasını geciktirmek ve hasta yakınlarının da kendilerine vakit ayırmaları hedefleniyor.

Rehabilitasyon, eğlence ve sanat bir arada

Asimetrik mimarinin kullanılması planlanan proje 3 kattan oluşuyor. Arsa alanı 8 bin 550 metrekare ve inşaat alanı 6 bin 900 metrekare olan yapıda, zihinsel ve ev içi aktivitelerin yanı sıra psiko-motor ve sosyo-duygusal aktiviteler de yapılacak. Alzheimer hastaları için, fizyoterapi, rehabilitasyon servisi, sosyal hizmetler servisi, destekleyici özel eğitim ve aktivite servisi bulunurken, ayrıca sosyal kültürel etkinlikler alanında merkezde yapılacak faaliyetlerle hastalara, rehabilitasyon, eğlence ve sanat bir arada sunulacak.

Yapıda yer alacak olan Yaşlı Yaşam Merkezi bünyesinde ise yapılması planlanan yaklaşık 14 adet tek kişilik, 18 adet çift kişilik 65 yaş üstü kişilere yönelik dekore edilmiş odalar bulunacak. Açık, yarı açık sosyal ortak alanda ise çay bahçesi, yürüyüş alanları, hobi bahçeleri ve açık spor alanlarıyla yaşlılarımızın günlük yaşam faaliyetlerini keyifli geçirmeleri sağlanacak.

Yaşlı ve hasta yakınları nefes alacak

Merkezde yaşlı ve Alzheimer hastaları yatılı olarak da kalabilecekler. Yakınlarının yalnız bırakmak istemedikleri durumlarda sabah bırakıp akşam alınabilecek hastalar, ihtiyaç durumunda ise yatılı olarak tedavi görebilecekler. Merkezde, yaşlı ve hastalar profesyonel ellerde, güven içinde bakılacak.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bazı hemşerilerimiz yaşlı yakınlarını tek başına evde bırakıp gitmek zorunda kalıyorlar. Gözleri arkada kalıyor. Ya da çağımızın hastalığı Alzheimer hastalarını şehir dışına çıkmaları gerektiğinde bırakacak yer bulamıyorlar. Biz bu merkez ile yaşlı ve hasta yakınlarımıza destek olacağımız gibi, yakınlarına da nefes aldırmak istiyoruz. 7’den 70’e tüm hemşerilerimiz için sorumluluk hissediyoruz. Yenimahalle’de yaşayan herkesten sorumluyuz” dedi.