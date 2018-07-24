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YENİMEK Avcılar Kurs Merkezi yaz okullarında LÖSEV semineri düzenlendi

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YENİMEK Avcılar Kurs Merkezi yaz okullarında LÖSEV semineri düzenlendi
Yenimahalle Belediyesi yaz okullarında bir yandan çocukların eğitimleri desteklenirken bir yandan da kişisel gelişimlerine yönelik eğitim ve seminerler de düzenleniyor.

Şentepe bölgesinde bulunan Yenimahalle Belediyesi YENİMEK Avcılar Kurs Merkezi yaz okullarında eğitim gören 7-14 yaş arası kursiyerler, LÖSEV(Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) bünyesinde eğitim veren eğitmenler tarafından, sağlıklı beslenme ve hastalık üzerine eğitim seminerine katıldılar.

Lösemi ve hastalık hakkında farkındalık yaratıldı

Yenimahalleli çocuklar Avcılar Kurs Merkezinde, bilgisayar kullanımı, İngilizce, ahşap boyama, drama, ebru, etkili ve hızlı okuma, bağlama, gitar, işaret dili, satranç, taş bebek, yağlı boya resim gibi branşlarda eğitim görüyor. Seminer sırasında sağlıklı yaşam, hastalık ve hastalıktan korunma yolları, kanser farkındalığı, kanserden korunmak için neler yapılması gerektiği, LÖSEV ve kuruluş amacı, lösemili çocukların karşılaştıkları sorunlar gibi konu başlıkları altında hastalık anlatıldı.

Hastalıkla mücadelede Gönüllü Kardeşlik kavramının esas alındığı ve gönüllülük bilincinin önemine dikkat çekilen seminerde, Yenimahalle’nin minik kursiyerleri semineri büyük dikkatle dinledi.

“Gençlerimizin eğitimi bizim için ilk sıradadır”

Yenimahalle Belediyesi olarak her zaman eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’nin çocukları yarınlara bedenen ve ruhen donanımlı olarak kucak açmalıdır.Gençlerimizin ve çocuklarımızın açmış olduğumuz merkezlerde eğitim alması, bu merkezlere rağbet göstermesi yapılan hizmetlerin boşa gitmediğinin kanıtıdır. Yenimahalleliler hiçbir konuda çağın gerisinde kalmamalı, Yenimahalle’nin çocukları donanımlı bireyler olarak yetişmelidir” dedi.

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