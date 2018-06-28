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YENİMEK Fotoğraf Sergisi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda Açıldı

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YENİMEK Fotoğraf Sergisi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda Açıldı
Yenimahalle’nin amatör fotoğrafçılarının objektifinden yansıyan birbirinden güzel fotoğraflar Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi içinde yer alan Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı.

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) Meydan, Uğrak ve Yenimahalle kurs merkezlerinde fotoğrafçılık eğitimi alan 100 kursiyerin, yıl boyunca çektikleri, doğa ve insan temalı fotoğraflardan seçilen 40 fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Fotoğraflar aracılığı ile dünyayı tanımak, kültürleri tanımak, farklılıkların farkına varmanın önemine vurgu yapılan sergiyeilçe sakinlerinin ilgisi büyüktü.

YENİMEK Fotoğraf Sergisi’nin açılışını yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kurs öğretmeni Büşra Erbaş Çetinkaya ile birlikte fotoğrafları yakından inceleyerek bilgi aldı.

Sanat gelişmişliğin en güzel belgesidir

İnsanların yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanıması, birbirleriyle olan kültürel farklılıkların anlaşılmasını sağlaması açısından fotoğrafın önemine dikkat çeken Başkan Yaşar “ Sanatın her dalı toplum için önemlidir. Sanat ülkenin kültür seviyesini gösterir. Gelişmişliğin en güzel belgesidir. Biz sanata, kültüre ne kadar değer verirsek, Türkiye’nin de çocuklarımızın geleceği o kadar aydınlık olur. Göreve geldiğim günden beri sanata ayrıca önem verdim. Çünkü bu ülkenin birliği, beraberliği, kardeşliği de oradan geçiyor. Büyükşehirlerde kaybolmaya yüz tutmuş komşuluk, arkadaşlık ilişkileri bu çatı altında canlanıyor. Kursiyerlerimize teşekkür ediyorum ve başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

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